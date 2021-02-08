Daha ikinci sınıfta kendi ofisini kurdu ikinci ödülünü aldı

Matematik öğrenimi için geliştirdiği oyunla katıldığı ilk yarışmada birincilik kazanan Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mustafa Mert Aladağ, daha ikinci sınıfta üniversitenin Kuluçka Merkezi Minerva'da kendi ofisini kurdu. Şirketleşme için ilk adımlarını atan Aladağ ve ekip arkadaşı Furkan Ağca, bu süreçte katıldıkları Ankara'nın tanıtımı için düzenlenen Game-Makers Ankara Temalı Oyun Geliştirme Yarışmasında da kentin müzelerini, tarihi yapılarını ve simgesel önem taşıyan yapılarını inceledikleri Hitit Güneşi isimli oyunlarıyla birincilik kazandı.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Mustafa Mert Aladağ, ekibiyle birlikte başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Daha birinci sınıftayken lise arkadaşı Furkan Ağca ile birlikte geliştirdiği “Bilgelik Yolunda” adlı oyunla Ankara Kalkınma Ajansının, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ Teknokent iş birliğinde düzenlediği Matematik Eğitimi İçin Oyun Geliştirme Yarışmasında birincilik ödülü kazanan Aladağ, Yaşar Üniversitesi Kuluçka Merkezi Minerva'nın desteğiyle geleceğe yönelik hayallerini gerçeğe dönüştürmek için ilk adımı attı. Çalışmalarını, G.A. Software ismiyle kurdukları ofisle Minerva'da sürdüren Mustafa Mert Aladağ ve Furkan Ağca, aradan geçen kısa sürede bir başarıya daha imza attı. İki arkadaş, yine aynı üç kurumun iş birliğiyle Ankara'nın tanıtımı için düzenlenen Game-Makers Ankara Temalı Oyun Geliştirme Yarışmasında, “Hitit Güneşi” isimli oyunlarıyla birinci olmayı başardı.

"Hitit Güneşi" Ankara'nın tarihini oyunla anlatıyor

İlk oyunları Bilgelik Yolunda ile ilkokul öğrencilerinin kitaplara olan ilgi ve merakını artıracak, onlara matematiği oyunla öğretecek bir hikâye ile yola çıktıklarını belirten Aladağ ve Ağca, “Ankara'nın simgelerinden olan Hitit Güneşi ismini verdiğimiz oyunumuzda ise başkentimizin müzelerini, tarihi yapılarını ve simgesel önem taşıyan yapılarını inceliyoruz. Oyunda, bu tarihi yapıların ve önemli yerlerin inşasını gerçekleştirdikten sonra yapının tarihi ve önemi hakkında bilgiler edinebiliyorsunuz. Bu bilgiler ışığında da ilgili yapıyı sanal tur ile oyuncuya gezdirerek yapı hakkında daha detaylı bilgiler edinmesini ve tarihini daha yakından tanıması imkanını sunuyoruz. Daha önce geliştirdiğimiz oyunlar gibi Hitit Güneşi oyunumuzda da eğitici üslupla Ankara'mızı tüm ülkeye tanıtacak bir oyun yapmak için çabaladık. Kısa sürede katıldığımız iki yarışmadan da birincilik almanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Mustafa Mert Aladağ, gelecek planlarından bahsederek kurucu rolünü üstlendiği G.A. Software'i şirketleştirmek istediklerini de ifade etti. Bunun için ilk adımı üniversitenin Kuluçka Merkezi Minerva'da ofis kurarak attıklarını belirten Aladağ, “Yine mobil oyun sektörü için oyunlar geliştirmeye devam edip bu sektörde büyük ilgi toplayan hyper casual oyun türü üzerinde çalışacağız. Amacımız; öncelikle ülkemizdeki oyun sektörüne katkı sağlayıp şirketleşip daha sonra da yüksek kalitede projelerle küresel oyun sektöründe büyük işler başarmak. Aldığımız ödüller bize moral ve ilerisi için umut veriyor. Tüm oyunlarımız ve uygulamalarımızın hem hikayeleri hem de tüm tasarımı bize ait. Bu kapsamda ekibimizi de genişletiyoruz. Ben ve Furkan Ağca'nın yanı sıra tasarım ve kodlama için Rukiye İrem Sarısoy da ekibimize katıldı” diye konuştu.