Daha temiz bir çevre için harekete geçtiler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde tüm dünyada ve Türkiye'de eş zamanlı yapılan “Let's Do it Türkiye” temizlik hareketine Foça'dan katıldı. İlçe belediye başkanlarının da yer aldığı farkındalık etkinliğinde konuşan Başkan Tunç Soyer “Denize atılan çöpleri görünce tüylerimiz diken diken oluyor. Çevreyi ne kadar vahşi şekilde kirlettiğimizi görüyoruz. Buna hakkımız yok” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yine bir sosyal sorumluk projesi için kolları sıvadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde tüm dünyada ve Türkiye'de eş zamanlı yapılan ve dünyanın en büyük sivil çöp toplama hareketi “Let's Do it Türkiye” etkinliğine Foça'dan katıldı.

“Temiz İzmir Temiz Dünya” sloganıyla bugün İzmir'in 30 ilçesinde eş zamanlı olarak yol ve kaldırımların temizlendiğini, denizdeki atıkların toplandığını söyleyen Başkan Tunç Soyer “Denize atılan çöpleri görünce tüylerimiz diken diken oluyor. Çevreyi ne kadar vahşi şekilde kirlettiğimizi görüyoruz. Buna hakkımız yok. Bize bu cennet vatanı bırakan atalarımızın hatırasına saygısızlık. Sonraki kuşaklar için çevreyi kirletmeyi acilen bırakmamız lazım. Bu farkındalığı oluşturmak için bu organizasyona emek veren tüm ekip arkadaşlarıma ve gönüllülerimize çok teşekkür ederim” dedi.

“Foça'da denizden 132 kg atık çıktı”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, ilçe belediye başkanları ve eşlerinin katılımıyla yapılan farkındalık etkinliğinde, Eski Foça garajından Büyük Deniz Meydanı'na kadar sokaklar temizlendi, çöpler toplandı. İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı sualtı dalgıç ekipleri ise Eski Foça'yla beraber Cumhuriyet Meydanı'nda da deniz dibinde temizlik çalışması yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, denizden içecek şişelerinden kilimlere kadar çok sayıda atık çıktığını belirterek “Foça'da 132 kilogram malzeme çıkarttık. Cumhuriyet Meydanı'nda çalışma devam ediyor. Çevre duyarlılığına dikkat çekmek istiyoruz. Temizlik bir çözüm ama asıl olarak kirletmemek gerekiyor” dedi.

Kimler katıldı?

Foça'daki temizlik etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve eşi Müyesser Özuslu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile eşi Aylin Sandal, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile eşi Seçil Gürbüz, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ile eşi Nilüfer İnce, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve eşi Fatma Tekin, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve eşi Aslı Kayalar, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay ve Yıldız Devran, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Foça Belediyesi meclis üyeleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi, Tema Vakfı İzmir İl Temsilciliği, Ege Orman Vakfı başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Foçalı yurttaşlar ve gönüllüler katıldı.