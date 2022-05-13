Danimarkalı Conny, dokuma tezgahlarını Çeşme Halk Eğitim'e bağışladı

10 yıldır Çeşme'de yaşayan Danimarkalı Conny Tranekaer Jorgensen, 2 büyük dokuma tezgahını Çeşme Halk Eğitim Merkezine bağışladı.

25 yıldır Çeşme'ye gidip gelen, 7 yıl Yunanistan'ın Sakız Adası'nda yaşadıktan sonra 10 yıl önce çok sevdiği Çeşme'ye yerleşen 76 yaşındaki Danimarkalı Conny Tranekaer Jorgensen, yıllarca çalıştığı dokuma tezgahlarını Çeşme Halk Eğitim Merkezine bağışladı.

Danimarka'da dokuma eğitimi almasının ardından yıllarca dokuma yapan Danimarkalı Conny, Çeşme'ye yerleşince dokuma tezgahlarını da getirerek, çok sevdiği dokuma işine Çeşme'de devam etti.

Dalyan Mahallesi'nde oğluyla birlikte yaşamını sürdüren Danimarkalı Conny, 2 büyük dokuma tezgahını Çeşme Halk Eğitim Merkezine bağışlarken, kendisi de gönüllü olarak, El Sanatları ve Teknolojisi Eğitmeni Nesrin Sarman ile birlikte kursiyerlere dokumacılık öğretmeye başladı.

"Conny, kursiyerlere dokuma öğretmeyi çok seviyor"

Çeşme Halk Eğitim Merkezi El Sanatları ve Teknolojisi Eğitmeni Nesrin Sarman, Conny'in gönüllü olarak kursiyerlere dokumacılığı öğretmekle kalmayıp, elindeki bütün malzemelerini de kuruma getirerek kursiyerlerin kullanımına sunduğunu anlattı. Eğitmen Sarman, "Conny, kursiyerlere dokuma öğretmeyi çok seviyor. Çok prensipli, disiplinli ve düzenli. İkimiz güzel bir ekip olduk. 2 eğitim öğretim yılıdır birlikte çalışıyoruz. Ben de dokuma yapmayı öğreniyorum" diye konuştu.

El Sanatları atölyesinin kapısına adının yazıldığı bir teşekkür plaketi asıldı

Dokuma tezgahlarını Çeşme Halk Eğitim Merkezine bağışlayan Conny Tranekaer Jorgensen adına, el sanatları atölyesinin kapısına adının yazıldığı bir teşekkür plaketi asıldı. Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol da, yapılan bağıştan dolayı Danimarkalı Conny'e teşekkür ederek bir plaket verdi.

"Böyle insanlara hem ülkenin hem de Çeşme'nin ihtiyacı var"

Yapılan bağıştan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, "Hayatta kalıcı olan iki tür insan vardır; bunlar iz bırakanlardır. İki tür iz bırakılır; birisi güzel, temiz, pırıl pırıl, sanatsal, yürekten izler, diğeri de çamurlu ayak izleridir. Biz bugün dokuma tezgahları ile ilgili açılışımızı yaparken, ana temamız buydu; 'hayatta iz bırakmak.'76 yaşındaki bir kadın, kalkıp Danimarka'dan Çeşme'ye geliyor, yerleşiyor. 'Denize gireyim, etrafı gezeyim' demiyor, insanlara nasıl faydalı olurumu ana tema olarak seçiyor ve Danimarka'dan dokuma tezgahlarını Çeşme'ye getiriyor. Dokuma tezgahlarından sadece kendisi değil, bütün Çeşme faydalansın diye de halk eğitim merkezimize bağışlıyor. Böylece halk eğitim merkezinde dokuma atölyesinin kurulmasını sağlıyor. Bununla da yetinmiyor, tezgahların nasıl kullanılacağını öğretmenimiz bilmediği için, 76 yaşındaki bu saygıdeğer insan, tezgahların çalışmasını öğretmekle beraber, aynı zamanda zamanının çoğunu burada kursiyerlere, daha önce yapmış olduğu estetik dokuma örneklerini tek tek öğretiyor. Böyle insanlara hem ülkenin, hem de Çeşme'nin ihtiyacı vardır. Umarız bunlar çoğalırlar" diye belirtti.