Dario Moreno'ya 50'nci yıla özel anma

yılında doğup büyüdüğü Konak'ın Karataş semtinde, adının verildiği sokakta düzenlenen törenle anıldı. Konak Belediyesi ve İzmir'i Sevenler Platformu işbirliğinde her yıl gerçekleştirilen anma gecesine bu yıl katılım yoğun oldu.

İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maaruflu'nun sunumunu üstlendiği anma töreninde Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli yer aldı. Aynı zamanda Tarihi Asansör'e çıkan Dario Moreno Sokağı'nı dolduran kalabalık, 70'li ve 80'li yılların unutulmaz şarkıları eşliğinde dans edip, usta sanatçıyı bir kez daha özlemle andı.

Dario Moreno'nun 50. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma gecesinde akordeon sanatçısı Işıltan Uşaklıgil ve Serkan Ünlü katılanlara müzik ziyafeti yaşattı. Işıltan Uşaklıgil, 50 yıl önce hayata gözlerini yuman İzmir aşığı Dario Moreno için bestelediği ‘Seni unutmadık, unutmayacağız' şarkısını akerdeonu eşliğinde seslendirirken, Serkan Ünlü de gitarıyla Dario Moreno'nun eskimeyen şarkılarını seslendirdi. Gecede ‘Deniz ve Mehtap', ‘Her Akşam', ‘Hatıralar Hayal oldu' şarkıları eşliğinde konuklar dans etti.

"İzmir'in özgür ruhu"

Gecede konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 1968 yılında hayatını kaybeden müzisyen ve sinema sanatçısı Dario Moreno için "İzmir'in iyi insanlardandı" diyerek sözlerine başladı. Pekdaş, “Moreno İzmir'in ruhunun tüm dünyaya yayılmasını sağlayan seslerden, ruhlardan birisiydi. Onu bu şehirde unutturmamak. Onu unutturmadığımız ölçüde İzmir'i yaşatmaya devam edeceğiz” dedi. Şehirlerin ruhu olduğuna inandığını dile getiren Pekdaş, İzmir'in ruhunun da kardeşlik, paylaşmak ve dünyaya güzellikler vermek üzerine olduğunu söyledi. Pekdaş, “Biz seferadlarımızla, Levantenlerimizle, Ortodokslarımızla, Müslüman cemaatlerimizle öyle zenginiz ki; bu insanların hiçbirisi birbirini ezmeden, saygı duyarak yaşam sürdürdüler. Önemli olan da bu. Sübye ve boyoz sadece Seferadlara ait değil, İzmirli oldu, bizim oldu” diye konuştu.

Lokma, boyoz, sübye ve çay ikramı

Pekdaş, aynı topraklarda yaşayan kardeşler olarak bayramları da birlikte kutlamak gerektiğini belirterek, 2-8 Aralık tarihleri arasında Musevilerin bayramı olan Hanuka Bayramı'nı kutladı. Gecenin gerçekleşmesinde emeği bulunan Sancar Maruflu da, "Dario Moreno'yu 50 yıl önce 1 Aralık 1968 de İstanbul'da yitirmiştik. 500'ün üzerinde şarkısıyla dünyanın en çok tanınan şarkıcıları arasında yer alan Dario Moreno müzik, ses ve sinema sanatçısı olarak İzmirlilerin kalbinde taht kurmuştur" diye konuştu. Gece boyunca Dario Moreno ruhuna dökülen lokma, boyoz, sübye ve çay ikramı yapıldı.