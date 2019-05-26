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Dayısını 16 el ateş ederek öldürdü

İzmir’in Selçuk ilçesinde 18 yaşını henüz doldurmayan genç, dayısını 16 el ateş ederek öldürdü.

İzmir'in Selçuk ilçesinde 18 yaşını henüz doldurmayan genç, dayısını 16 el ateş ederek öldürdü.


Olay, öğlen saatlerinde Selçuk ilçesindeki İZBAN Selçuk istasyonu çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2001 doğumlu olan ancak 18 yaşını henüz doldurmayan B.S., dayısı M.Ç.'ye silahla kurşun yağdırdı. 16 el ateş ettiği öğrenilen B.S. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan dayı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç olayın ardından emniyet ekiplerince yakalandı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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