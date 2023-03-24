DB Tarımsal Enerji, Petroleum İstanbul Fuarı'nda

defa kapılarını açan Petroleum İstanbul Fuarı'nda yerini aldı.

16. Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı Petroleum Istanbul, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Gas & Power Network, 5. Elektrik, Doğal Gaz ve Alternatif Enerji, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen Petroleum Istanbul 2023, üç gün boyunca sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Uluslararası alanda enerji sektörünün Petroleum Fuarı'nda bir araya geldiğine dikkat çeken DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı, fuarın enerji sektörü ile ilgili son gelişmelerin ele alındığı önemli bir platform olduğunu belirtti. DB Tarımsal Enerji standında bu yıl biyodizelin yanı sıra sürdürülebilir denizcilik ve havacılık yakıtlarına da yer verdiklerini açıklayan Selçuk Borovalı, Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine tüm paydaşları ile birlikte değer katmaya devam edeceklerini vurguladı. Biyoyakıt sektörünün küresel alanda hızla geliştiğini belirten Borovalı, “Türkiye biyoyakıt sektöründe rekabet gücünün arttırılmasını önemsiyoruz. Sadece kara yolu ulaşımında değil, deniz yolu ve hava yolu ulaşımında da yerli sürdürülebilir yakıt üretimi yapılmasına imkan tanıyacak yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu yatırımları ülkemiz için ileriye dönük stratejik birer hamle olarak görüyoruz” dedi.

Ham madde aşamasından, üretim ve lojistik yönetimine kadar her aşamada karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik iyileştirmeler yaptıklarını dile getiren Borovalı, 2022 yılında tamamladıkları GES yatırımıyla tesisin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 50'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmaya başlandığını belirtti. Uluslararası alanda rekabet edebilir biyoyakıtlar için ürün yaşam döngüsü hesaplamalarının önemine değinen Borovalı sözlerine şu şekide devam etti: “Biyoyakıt üretiminde sertifikasyon ve ürün yaşam döngüsü değerlendirmesi çalışmalarına öncelik veriyoruz. Uluslararası gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Biyorafinerideki teknoloji kullanımında , üretim ve kalite sistemlerimizde sürdürülebilir gelişim sağlayacak şekilde yatırımlarımızı sürdürüyoruz.”