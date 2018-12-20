Deborah Semel Demirtaş'ın sergisi Foça'da ilgi gördü

İzmir'in Foça ilçesinde, Deborah Semel Demirtaş tarafından bir resim sergisi açılırken, sergi ilgi gördü.

Deborah Semel Demirtaş'ın Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde açtığı sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide, 2014'den 2018'e kadar olan eserler yer alırken, eserler ilgi gördü.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da sergiyi gezdi. Demirağ, Deborah Semel Demirtaş'ı tebrik ederek, sanatın ve sanatçının her zaman yanında olacaklarını belirtti.