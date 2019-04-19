DeFacto'nun 'mutlu kadınlar'ı

Ege Bölgesi'nde 50'den fazla mağazasıyla faaliyetlerine devam eden DeFacto, bu illerde yüzde 43'ü erkek, yüzde 57'si kadın olmak üzere yaklaşık bin kişiye istihdam sağlıyor. DeFacto Academy ve Mutluluk Direktörü Yeşim Çokeker, “İnsana yatırım her zaman ilk önceliğimiz oldu. Çalışanlarımızın eğitimi, gelişimi ve mutluluğuna yatırım yapıyoruz” dedi.

Türkiye hazır giyim ve moda sektörünün lider markaları arasında yer alan DeFacto, yurt içinde ve yurt dışında istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Türkiye ile birlikte 30 ülkede 500'den fazla mağazasıyla faaliyetlerine devam eden DeFacto'da yaklaşık 13 bin 500 kişi çalışıyor. Şirket çalışanlarının 7 bin 400'ü kadın, 6 bin 100'ü ise erkeklerden oluşuyor. İzmir'de gazetecilerle bir araya gelen DeFacto Academy ve Mutluluk Direktörü Yeşim Çokeker, şirketin insan kaynakları alanındaki eğitim ve uygulamalarının yanı sıra İzmir ve Ege Bölgesi'nin vizyonu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

“Ege'de yaklaşık bin kişiye iş imkânı sunuyoruz"

Başta İzmir olmak üzere Aydın, Balıkesir, Denizli, Manisa, Muğla, Uşak gibi illeri içine alan Ege Bölgesi'nde 50'den fazla mağazalarının bulunduğunu belirten Çokeker, “Mağazalarımızın il bazında dağılımı İzmir'de 20, Aydın'da 9, Balıkesir'de 3, Denizli'de 3, Manisa'da 5, Muğla'da 10 ve Uşak'ta 2 şeklinde sıralanıyor. Bu illerde yüzde 43'ü erkek, yüzde 57'si kadın olmak üzere yaklaşık bin kişiye iş imkânı sağlıyoruz. İzmir ülkemizin önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Yazın gelmesiyle birlikte Ege Bölgesi'nde çok daha fazla müşteriye hizmet veriyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yeni işe alımlar yapmayı planlıyoruz. Özellikle mayıs ve eylül döneminde Ege Bölgesi'ndeki çalışan sayımızı yüzde 30 artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

İzmir'deki 20 mağazanın 12'si alışveriş merkezleri içerisinde, 8'i ise cadde mağazası olarak faaliyet gösteriyor. Mağazalar Karşıyaka (2), Konak (3), Gaziemir (3), Bomova (2), Balçova (2), Bayraklı (1), Buca (1), Çiğli (2), Menemen (2), Çeşme (1) ve Tire (1) ilçelerinde faaliyet gösteriyor.

“Türkiye'de ilk defa ‘Mutluluk Müdürlüğü'nü biz kurduk”

İnsana yatırımın DeFacto için her zaman birinci öncelik olduğunu vurgulayan Çokeker, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm çalışanlarımızın mutluluğunu önemsiyoruz. Özellikle kadınların toplumsal ve iş hayatındaki konumunun eşit duruma gelmesini, onlara istihdam sağlamayı, emeklerinin ve hayallerinin hayat bulmasına özen gösteriyoruz. Çalışanlarımızın eğitimi, gelişimi ve memnuniyeti için sürekli yatırımlar yapıyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de ilk olan birçok uygulamayı hayata geçirdik. Çalışmalarımızı ve yatırımları sürdürülebilir kılmak amacıyla 2011 yılında ‘Mutluluk Müdürlüğü' bölümünü kurduk. Şirketimizin üst yönetimi, tacı çalışanların başına koydu ve ‘çalışan mutlu ise müşteri de, hissedar da mutlu olacaktır' anlayışı ile mutlu bir ortam oluşturmak için samimi bir gayret içine girdi. Aradan geçen sürede bunun meyvelerini fazlasıyla topladığımızı söyleyebilirim.”

“2015 yılında ‘Mutlu Kadın Hareketi'ni başlattık”

Çokeker, şirket kültürü olarak sürdürülebilir büyüme için iş ve toplumsal hayatta cinsiyet eşitliliğinin oluşması ve bunun korunması gerektiğine inandıklarını ifade etti. Çokeker, “Bu anlamda üzerimize düşeni yerine getirmek için 2015 yılında kadın çalışanlarımıza pozitif ayrımcılığın ötesinde uygulamalar sunan ve ekstra imkanlar tanıyan ‘Mutlu Kadın Hareketi'ni başlattık. Aynı yıl kadınlara iş hayatında verdiğimiz desteği devam ettireceğimizi taahhüt etmek için ‘Birleşmiş Milletler Kadınları Güçlendirme İlkeleri'ne (WEPs) imzacı olduk. Devamında çalışanlarımızın memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için DeFacto Akademi'yi kurduk. DeFacto Academy ile hayata geçen Ürün Yönetimi ve Mağazacılık Okullarımız ile çalışanlarımızın mesleki gelişimlerine, Liderlik Okulumuz ile de yetkinlik gelişimlerine odaklanıyoruz. Kariyer yolu ile entegre edilen gelişim yolculuğunda 13 bin 500 çalışanımıza eğitim imkânı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kadınların iş hayatına katılımını destekliyoruz”

Çokeker, sözlerine şöyle devam etti:

“Mutlu Kadın Hareketi kapsamında kadınların iş hayatına katılımını destekliyoruz. Bu durum Ege Bölgesi'nde çalışan kadınlarımız için de geçerli ve onların da iş hayatına katılımını destekliyoruz. Çalışan annelerimiz için okulların açılış ve kapanış günlerinde çocuklarının bu özel anlarında yanında olabilecekleri yarım günlük izin desteği veriyoruz. Hamilelik süresince çalışma saatlerinde düzenlemeler yaptık ve çalışma süresini 45 saatten 37,5 saate indirdik. Tüm süt izinlerinin birleştirilip haftada bir gün kullanabiliyorlar. Yasal zorunluluğa ek olarak ücretsiz 3 aylık doğum izni hakkı ve doğum izninden dönen annelerimize doğum kiti veriyoruz. İş-özel hayat dengesini koruyabilmeleri için tüm genel müdürlük kadın çalışanlarımıza yönelik ayda bir gün evden çalışma imkânı sağlıyoruz.”

“Kumaştan Hayaller ile kanserli çocuklara umut oluyoruz”

Mutlu Kadın Hareketi ile kurum içinde elde ettikleri başarıyı dışarı taşıyarak diğer paydaşlarla buluşturmak istediklerini belirten Çokeker, “Eylül 2018'de Kumaştan Hayaller Projemizi başlattık. Proje kapsamında DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarları, protokol imzaladığımız il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla meslek liselerine gönderiyoruz. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapılıyor. DeFacto mağazalarımızda satışa sunulan ürünlerden elde edilecek gelirle Kanserli Çocuklar Umut Vakfı (KAÇUV) projelerini destekliyoruz. Böylece bir yandan kanser tedavisi gören çocuklarımız için farkındalık sağlarken, diğer yandan kız çocuklarımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Ayrıca kullanılmayan veya üretim fazlası kalan kumaş ve aksesuarın geri dönüşümünü de sağlayarak çevreyi koruyoruz. Bugüne kadar İstanbul, Kocaeli, Balıkesir Edremit il ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle protokol imzaladık. Büyük hayaller ile yola çıktık ve coşkulu bir şekilde devam ediyoruz. Amacımız Kumaştan Hayaller Projesi'ni Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırarak daha fazla umut taşımak. Bu amaçla projemizi sırasıyla İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Van, Sivas, Samsun, Antalya ve Gaziantep gibi illerimize taşıyıp yaygınlaştırmayı planlıyoruz. İzmir'de bunun ilk adımlarını atmaya başladık“ dedi.

Hedef 50 ülkede bin 500 mağaza

Yüzde 40 büyümeye devam ettiklerini kaydeden Çokeker, 2024'te 50 ülkede ve bin 500 mağazada olmayı hedeflediklerini, internette ise 100 ülkede olmayı amaçladıklarını belirtti. Çokeker, en büyük yatırımı çalışanlarla olan iletişime yaptıklarını, çalışanları çok iyi dinlediklerini ve onlarla karar aldıklarını söyledi. DeFacto Academy ve Mutluluk Direktörü Çokeker, sektörde bağlılık ve mutlulukta çalışanların birinci sırada olduğunu vurguladı.