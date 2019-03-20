Defalarca kazanın yaşandığı yerde bir kaza daha: Yük treni, tıra çarptı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki hemzemin geçidinde, trenin tıra çarpması sonucu adeta faciadan dönüldü. Aynı yolda daha öncede kazaların yaşanması dikkat çekerken, vatandaşlar önlem alınmamasına tepki gösterdi.

Kaza, sabah saatlerinde Yenifoça–Aliağa kara yolu Habaş Kavşağı'ndaki hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nemrut Limanı-Biçerova seferi yapan yük treni, Bahadır Ö. (60) idaresindeki 10 ANA 83 plakalı tıra çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Kazanın yaşandığı Habaş demiryolu hemzemin geçidi bir süre trafiğe kapandı. Bir fabrikadan gelen iş makinesinin tırı kaza alanından kaldırmasıyla trafik akışı normale döndü.

"Burası bir senedir açılmış, dördüncü kaza oluyor"

Kazanın yaşandığı yerde daha önce kazalar yaşadığını söyleyen Semsettin Seyhan isimli bir vatandaş, "Burada hiçbir önlem kesinlikle yok. Burada bu şekilde dördüncü kaza oldu. Burada gece gündüz çalışıyoruz; dalgın oluyoruz, başka bir şey oluyor direk yola dalıyoruz. Bazen sinirliyiz, sağımıza solumuza bakmıyoruz, korna sesi geliyor, her taraftan korna sesleri geliyor. Bu şekilde burası olmaz. En son burası ölümle sonuçlanacak. Onu mu bekliyorlar? Bak burası bir senedir açılmış, dördüncü kaza oluyor. Allah'a binlerce kere şükür hiçbiri ölümlü olmadı. En sonunda burası ölümlü olacak. Görüş alanı yok, tedbir yok, önlem yok, bir bariyer yok, hiçbir şey yok burada. Hiç bir şey yok. Vallahi rezillik ya en sonunda birisi ölecek gidecek burada kimsenin umurunda değil. Hiç kimse ilgilenmiyor" dedi.

Bir başka vatandaş Vedat Solmaz da burada yeteri kadar önleme alınmadığını belirterek, "Önlem Yok. Burada arkadaşlar da var ya burada 4-5 tane kaza oluyor. Boşu boşuna gidiyorlar, yani herkes garibandır, herkeste biliyor bir önlemi alsalar daha iyi olur biz de şoförlük yapıyoruz; tırcıyım yani nakliye işi yapıyorum."

Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldığı öğrenildi.