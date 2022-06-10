İhlas Haber Ajansı

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Define avcısı tarihi eserlerle yakalandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir eve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sikke ve define aramaya yarayan dedektör ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sikke ve define aramaya yarayan dedektör ele geçirildi.


Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir adreste tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından adreste yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ile 1 adet dedektör ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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