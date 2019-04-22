Dokuz Eylül Koleji tarafından okul kampüsünde düzenlenecek Dekfest Çocuk ve Gençlik Festivali, 26 Nisan'da başlıyor. Üç gün sürecek olan festivalde öğrenciler unutulmaz anlar yaşayacak.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Dokuz Eylül Koleji, baharı düzenlediği festivalle karşılyor. 26 Nisan Cuma günü başlayacak olan Dekfest Çocuk ve Gençlik Festivali üç gün sürecek. Okulun 30 bin metrekarelik açık alanına kurulacak stantlar ve parkurlardan oluşan festivalde; uçurtma, resim, çikolata yapımı gibi atölyeler; survivor parkuru ile takım oyunları, topaç, seksek, mendil kapmaca gibi geleneksel sokak oyunları, bubble show, jonglör, ilüzyon gibi sahne gösterileri gerçekleştirilecek. Ayrıca yiyecek içecek stantlarının da kurulacağı festival, çocuklarla velilerin birlikte bütün gün eğleneceği şekilde tasarlandı. Sabah 11'den akşam 18.00'e kadar misafir kabul eden festivalin ücretsiz olduğu ifade edildi. Büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirten Dokuz Eylül Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Özseçkin, “Çocuklarım tam bir bahar festivali yaşayacak. Herkesi bekliyoruz” dedi.