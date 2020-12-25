DELAB test cihazları iş dünyasını bekliyor

Dr. Nükhet Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi Laboratuvar Bilgi Sistemine (DELAB) bağlı ‘delab.deu.edu.tr' üzerinden laboratuvarlarımızda yapılan deneyler, testler ve cihazlar ile ilgili bilgi alınabiliyor. İş dünyamızdan gelen taleplere göre 2021 yılında, sistemimizi interaktif hale dönüştürmeyi planlıyoruz” dedi.

Laboratuvar hizmetleri konusunda Ege Bölgesi'nin en güçlü akademik altyapılarından birisine sahip olan Dokuz Eylül Üniversitesi, DEÜ Laboratuvar Bilgi Sistemine (DELAB) bağlı ‘delab.deu.edu.tr' üzerinden kurum laboratuvarlarındaki deney, test, cihaz ve yazılım bilgilerine ulaşım imkanı sunarken; sistemin 2021 yılında interaktif hale dönüştürülmesi hedefleniyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DESUM) koordinasyonunda sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi veren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, firmalara ve araştırmacılara sundukları laboratuvar hizmetleri ile ilgili bilgi alma ve başvuruda bulunma sürecini hızlandırmayı planladıklarını söyledi. Bu kapsamda dijital teknolojilerden yararlanacaklarını kaydeden Rektör Hotar, “Mevcut sistemimiz, aslında iş dünyamıza büyük kolaylık sağlıyor. İstenilen testlerin ya da cihazların hangi birimde olduğu, konuyla ilgili muhatabın veya sorumlunun kim olduğu internet sayfamızda yer alıyor. Üniversite üst yönetimi olarak, kendi bilgi işlem kaynaklarımızı kullanarak mevcut bu yapıyı daha hızlı ve güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz. Şu anda elektronik posta ya da telefon yoluyla DESUM'a iletilen talepler alınıyor. Ancak 2021 yılında bunların doğrudan sistem üzerinden alınmasını planlıyoruz” dedi.

Hızlı iletişim kurmanın ve dijital teknolojilerin zaman kazanma açısından günümüzde ön plana çıktığını hatırlatan Rektör Hotar, “Gerek özel sektör gerekse ar-ge faaliyetlerinde bulunan kişi ve kurumlar için zaman ve bürokrasi kavramı büyük önem taşıyor. Biz bu noktada hareket kabiliyetimizi artırmaya ve paydaşlarımızla olan diyalogumuzu güçlendirmeye özen gösteriyoruz. Bu noktada DESUM önemli bir sorumluluk üstleniyor. Üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek adına da kamusal hizmetlerimizi çağın gereksinimlerine uygun şekilde güncelliyoruz. Sonuçta sosyal ve iktisadi kalkınmamızın temelinde, yükseköğretim kurumları ve onların sorumlulukları yer alıyor. Bu bilinç ile öngörülerimizi oluşturuyor; kurumsal iş ve işlemlerimizi şekillendiriyoruz” diye konuştu.

“Dikkat gerektiriyor”

Test ve analiz işlemleri için yapılan başvuruların hızlı şekilde ilgili birimlere iletildiğini açıklayan Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece 2020 yılında DESUM'a iletilen 37 talebi, üniversitemizdeki ilgili laboratuvarlara yönlendirerek gerekli çalışmaların yapılmasını sağladık. Gelen talepler ağırlıklı olarak maden, çevre, inşaat, metalürji, makine, tekstil ve jeoloji gibi temel mühendislik bilimleri ile ilgili oldu. Bunun dışında tıp, kimya veya güzel sanatlar gibi uzmanlık alanlarında da laboratuvar hizmetlerini araştırmacılarımıza sunabiliyoruz. Üniversite olarak bölgemizdeki ve güzel kentimizdeki ar-ge faaliyetlerinin ya da araştırmaların bu bağlamdaki niteliğinin artırılmasını hedefliyoruz. Elbette, her test zaman alan ve titizlik gerektiren süreçleri barındırıyor. Dolayısıyla da kendimize sayı olarak bir sınır belirlemiyor; sadece araştırmalarda laboratuvarlarımızın daha fazla kullanılması temenni ediyoruz. Hassasiyetimizi bundan sonra da sürdüreceğiz.”

“Akademisyenlere özel destek”

Destek çalışmaları hakkında bilgi veren DESUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Murat Tanarslan ise “Merkezimize başvuran hocalarımıza, projelerini geliştirmeleri ve iş birliği kurmaları için ‘Proje Ortak Arama'; iş dünyamıza da danışmanlık ile laboratuvar ve proje destek hizmetini sunuyoruz. Yine Merkezimiz bünyesinde yer alan prototip üretim laboratuvarımızda (FAB-LAB) üniversitemizde yürütülen projeler, lisans ve lisansüstü tezler ya da kurumumuz tarafından talep edilen prototip ve model üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Küresel salgınla mücadele sürecinde 3B yazıcılarımızla yüz siperliği üretiminde bu laboratuvarımız önemli bir rol üstlendi. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.