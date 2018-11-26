‘Deliler Fatih'in Fermanı' filmine İzmir'de coşkulu karşılama

Heyecanla beklenen “ Deliler Fatih'in Fermanı” filmi ekibi İzmir'de coşku ile karşılanırken, oyuncular gördükleri büyük ilgi karşısında hayranlarını kırmayarak onlarla tek tek fotoğraf çektirdi.

Mustafa Burak Doğu, İbrahim Ethem Arslan ve Esra Vesu Özçelik'in yazdığı, Osman Kaya'nın yönettiği, yapımcılığını Angel Film'in üstlendiği ‘Deliler Fatih'in Fermanı filminin İzmir galası, başrol oyuncularının katılımı ile İzmir Optimum'da yapıldı. Yılın en iddialı projesinin İzmir özel gösterimine sinemaseverler büyük ilgi gösterdi.

2018 yılının en yüksek bütçeli filmi olan, epik savaş filmi ‘Deliler Fatih'in Fermanı' aksiyon sahneleri ve görselliği nedeniyle büyük merakla beklenirken, filmin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Cem Uçan, Nur Fettahoğlu, İsmail Filiz, Yetkin Dikiciler, Gülşah Şahin, Gökçe Özyol ve Hakan Yufkacıgil gibi ünlü isimler dikkat çekti.

Sinemaseverler filmi oyuncular ile birlikte izledi

Cinemaximum İzmir Optimum salonlarında hayranları ile bir araya gelen film ekibi onları kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi. Oyuncular film öncesinde sinema salonunda sevenlerini selamlarken, filmi de izleyicilerin arasına oturarak sinemaseverlerle birlikte izledi.