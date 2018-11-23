"Deliler Fatih'in Fermanı" filmine İzmir'de özel gala

Türk sinemasının altın çağını yaşadığı günümüzde yeni filmler birbiri ardına vizyona girerken, İzmir Optimum bu hafta sonu "Deliler Fatih'in Fermanı" filminin özel gösterimine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan'ın senaryosunu yazdığı, Osman Kaya'nın yönettiği, yapımcılığını Cem Uçan ve Cihan Kaya'nın üstlendiği ‘Deliler' filminin İzmir galası, başrol oyuncularının katılımı ile 24 Kasım Cumartesi günü İzmir Optimum'da gerçekleştirilecek.

2018 yılının en yüksek bütçeli filmi olan, epik savaş filmi ‘Deliler/Fatih'in Fermanı' aksiyon sahneleri ve görselliği nedeniyle büyük merakla beklenirken, filmin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Cem Uçan, Nur Fettahoğlu, İsmail Filiz, Yetkin Dikiciler, Gülşah Şahin, Gökçe Özyol ve Hakan Yufkacıgil gibi ünlü isimler dikkat çekiyor. Saat 16.30'da gerçekleşecek galaya filmin sevilen başrol oyuncuları; Nur Fettahoğlu, Cem Uçan, Gülşah Şahin, İsmail Filiz ve film ekibi de katılacak. Ekip, film gösterimi öncesinde sinemaseverlerle bir araya gelerek keyifli dakikalar geçirecek.