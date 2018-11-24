“Deliler Fatih'in Fermanı” filmine İzmir'de özel gala

2018 yılının en yüksek bütçeli filmi olan “Deliler Fatih'in Fermanı” filminin özel gösterimi, İzmir'de gerçekleştirildi.

Türk sinemasının altın çağını yaşadığı günümüzde yeni filmler birbiri ardına vizyona girerken, İzmir Optimum “Deliler Fatih'in Fermanı” filminin özel gösterimine ev sahipliği yaptı. Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan'ın senaryosunu yazdığı, Osman Kaya'nın yönettiği, yapımcılığını Cem Uçan ve Cihan Kaya'nın üstlendiği filmin İzmir galası, başrol oyuncularının katılımı ile İzmir Optimum'da gerçekleştirildi.

2018 yılının en yüksek bütçeli filmi olan, epik savaş filmi “Deliler Fatih'in Fermanı” aksiyon sahneleri ve görselliği nedeniyle büyük merakla beklenirken, filmin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Cem Uçan, Nur Fettahoğlu, İsmail Filiz, Yetkin Dikiciler, Gülşah Şahin, Gökçe Özyol ve Hakan Yufkacıgil gibi ünlü isimler de dikkat çekiyor.

Galaya filmin sevilen başrol oyuncuları Cem Uçan, Gülşah Şahin, İsmail Filiz ile birlikte film ekibi de katıldı. Ekip, film gösterimi öncesinde sinemaseverlerle bir araya gelerek keyifli dakikalar geçirdi. 8 yıl önce Deliler'i araştırmaya başladığını anlatan Cem Uçan, "Senaryo grubumuzla oturup bu hikayeyi senaryolaştırdık. 'Adamlar ne filmler yapmışlar' diyoruz ya, o adamlardan bizim ülkemizde çok var. Biz de onlardan birkaç tanesiyiz" diye konuştu.

Deliler'i geç öğrendiği için özür dilediğini belirten İsmail Filiz ise, "Türk ordusu için ne kadar önemli işler yaptıklarını anladık. Zor şartlarda çektik filmimizi. Bu tarz filmlerin Türkiye'de yapılabileceğini göstermek istiyorduk. Son teknolojiyi kullanarak bu filmi izleyiciyle buluşturduk" dedi.

Film ekibi daha sonra izleyiciyle birlikte sinema salonunda yerini alıp filmi izledi.