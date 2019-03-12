Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika trafik kaza geçirdi

İzmir'in Narlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında usta sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ve otomobildeki bir kişi yaralandı. Kaza sırasında ön camdan fırladığı belirlenen Çika'nın, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı otomobil, İzmir yönünden Çeşme istikametine seyir halindeyken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu belirlenen Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını tespit etti. Durumu ağır olduğu öğrenilen Çika ile Renda, ardından ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Zafer Çika'nın hemen ameliyata alındığı öğrenildi.

Öte yandan, kazanın duyulmasının ardından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna başta olmak üzere futbol, iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi hastaneye gelerek Zafer Çika'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.