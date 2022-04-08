Demir hırsızları suçüstü yakalandı

İzmir'in Bergama ilçesinde bir demir atölyesinden, aynı gün iki kere demir ve kabloları çalan kişiler, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, bir kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 6 Nisan günü devriye faaliyetlerini yürüttüğü sırada Tepeköy Mahallesi'nde bulunan bir demir atölyesinde 2 kişinin hırsızlık yaptığından şüphelendi. Atölyede bulunan 10 bin lira değerindeki kablo ve demir malzemelerin iş yerinin bahçesine çıkarıldığını fark eden ekipler, aynı gün ilerleyen saatlerde aynı kişilerin yine demir malzemeleri çıkarmaları üzerine, B.G. ve E.D. adlı iki şüpheliyi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, konu hakkında yaptığı detaylı araştırma ve kamera incelemelerinde ise hırsızlık olayına karışan şahısların gün içerisinde C.Y. isimli kişinin kullanmış olduğu kamyonet ile demir atölyesinin içerisinde bulunan demir hurda malzemeleri çalarak Bergama Sanayi Sitesi içerisinde bulunan M.Ç. isimli şahsa ait iş yerine 800 lira ücret karşılığında sattıklarını tespit etti. Hırsızlık olayına karışan ve jandarma ekipleri gelmeden Kamyoneti ile olay yerinden ayrılan C.Y.'yi yakalama çalışmaları sürerken, hırsızlık olayını gerçekleştiren diğer şüpheliler B.G. ve E.D. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Tutuklandılar

Jandarmadaki işlemlerin ardından B.G. ve E.D., adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgu sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.