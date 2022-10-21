Demircan, Fincancı'yı istifaya çağırdı

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkan Togan Demircan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın söylemlerine tepki göstererek “Fincancı'yı esefle kınıyorum ve istifaya davet ediyorum” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Fincancı'nın ifadelerine bir tepki de Demokratik Sağlık Sen Genel Başkan Togan Demircan'dan geldi. Demircan, “Sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler, kuruluş ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterir. Meslek örgütlerinin görev tanımları belirlenmiştir. Üyelerinin mesleki gelişimi, sorunları ve çözümlerine odaklanmaları gerekirken terör örgütlerinin sözcüsü gibi ifadelerde bulunmalarını asla kabul etmiyoruz. Seçildiği günden beri her fırsatta periyodik olarak şanlı Türk ordusunu yönelik yıpratmaya yönelik açıklamalar yapan, sınır ötesi harekâtları ‘savaş' gibi değerlendiren ve bu bağlamda açıklamalar yapan, hendek olaylarında yaptığı açıklamalarda odasının ismi ile çelişen, seçildiği gün zafer işaretleri ile beraberindeki üç-beş arkadaşı ile kameralara poz veren Fincancı'yı esefle kınıyorum ve istifaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Tabipler birliği derhal seçime gitmeli”

Eleştirilerini sürdüren Demircan, şöyle konuştu: “Şanlı ordumuza yönelik bir siyasi partinin tutuklu mensubunun yapmış olduğu açıklamaya eş zamanlı ‘Mehmetçiğe terörle mücadele çerçevesinde kimyasal silah kullandı' iftirasını atmaktan geri durmayarak gerçek yüzünü yeniden ortaya koymuştur. Devletimiz, terörle mücadele ederken bir de memur kisvesine bürünmüş teröristlerle uğraşmak durumunda kalıyor. Tabipler birliği derhal seçime gitmeli, açıkça teröre ve terörizme destek veren bu başkan müsveddesinden kurtulmalı, ismine yakışır, tabiplerin özlük haklarına yönelik çalışmalar yapan bir kimliğe bürünmelidir. Bu memleketin ekmeği ile büyüyen, imkân ve olanakları ile bir yerlere gelen temsil makamındaki herkesin birlik ve beraberliğimiz, güvenliğimiz için iç ve dış tehditlere karşı durması gereken yer bellidir. Dernek, vakıf, sendika veya her ne ad altında olursa olsun kitleleri temsil eden makamlarda bulunan kişiler gerçek işleri ile hemhal olmalı.”