Demircan: “Kadınlara daha çok görev vereceğiz”

Kadın üyelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, yayınladığı mesajda, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da başta kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarını unutarak veya aklımızın bir köşesinde tutarak ‘Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kadınların çalışma hayatında yaşadıkları zorluklara dikkat çeken Demircan, “Kadınların hangi zor koşullarda çalıştıklarını, çalışma ortamlarında ne gibi zorluklarla mücadele ettiklerini, çalışma hayatında önlerinde hangi engellerin olduğunu düşünmeden, sadece kutlayacağız. Biz bu engeller için ne yapıyoruz, çalışma hayatında aynı zamanda bir anne bir eş bir kadın olan mesai arkadaşlarımız için nasıl katma değer sağlamaya gayret ediyoruz bunlara bakmadan sadece kutlayacağız. Gelir elde etmenin erkekler kadar kadınların da temel hakkı olduğunu bilmemize rağmen halen başta aileleri ile ve eğitim adaletsizliği olmak üzere kayıt dışı istihdam, mobbing, sözlü ve fiziki taciz, ayrımcılık, ücret adaletsizliği, istihdam adaletsizliği gibi birçok konu çalışan kadınlar için kanayan bir yaradır” diye konuştu.

Kadın çalışan sayısının en çok olduğu iş kollarından bir tanesinin de sağlık hizmetleri olduğunu vurgulayan Demircan, “Sendikamızda birçok il temsilcimiz kadın arkadaşlarımızdan oluşmakta. Bunun yanı sıra iki kadın arkadaşımız genel başkan yardımcısı olarak sendikamızda aktif olarak görev yapmaktadır. Hedeflerimiz arasında sendikamız ve konfederasyonumuzda daha çok kadın arkadaşımıza görev vermek ve kadın kollarımızın diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek teşkil edecek sosyal projeler geliştirmesini sağlamak var” ifadelerini kullandı.