Demircan: 'Maaşlar, TÜİK'e göre değil çarşı pazar enflasyonuna göre belirlenmeli'

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, memurlara uygulanacak maaş zamlarının TÜİK'in rakamlarına göre değil, çarşı pazarın enflasyon oranına göre belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sendika üyeleri ile düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. İzmir Şube Başkanı Sertan Yeşilyurt, görüşmede sağlık çalışanlarının özlük ve sosyal haklarının yanı sıra son günlerde gerçekleşen sağlık personeli eylemlerinin masaya yatırıldığını söyledi. Yapılan eylemlerin ümit verdiğini ifade eden Başkan Yeşilyurt, “Eylemlerin ardından muhakkak olumlu bir geri dönüş yapılacağından eminiz” dedi. Öte yandan yüzde 1 sendikal barajı eleştiren Yeşilyurt, “Baraj uygulaması ile ülkedeki sendikacılığın önünü keserek, bitirmeye çalışıyorlar. Özlük ve sosyal haklarını almayan sağlık personeli ancak sendikal mücadele ile haklarını kazanabilir. Demokratik Sağlık Sen olarak bu aşamada sahada yer alarak çözüm yollarını zorluyoruz. Sağlık personellerinin sendikalarına sahip çıkması bu aşamada büyük bir önem taşıyor. Aksi takdirde bundan bir kaç yıl sonra sağlık personelinin sesini duyuracak haklarını savunacak sendikaların kalmayacak. Ayrıca tekel sendikacılığı altında gerek sendikal gerekse yönetimsel mobbingin önüne geçilemeyecek. Çünkü haklarımızı savunacak bir sendika kalmayacak” diye konuştu.

Siyaset için değil sendikacılık için varız

Tüm Memur Sen Konfederasyonu Genel Başkanı ve Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, “Değerli sağlık çalışanı arkadaşlarım, öncelikle bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu bilmenizi isterim. Bildiğiniz gibi Demokratik Sağlık Sen kuruluş ilkesi, ‘Siyaset için değil, sendikacılık için varız' ilkesidir. Biz bununla birlikte ‘Hak yenerek hak aranmaz' diyoruz. Siz değerli sağlık çalışanlarına layık olma gayretiyle mevcut ekonomik ve sosyal haklarınızın korunmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Malumunuz geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın hekim arkadaşlarımıza yönelik yapmış olduğu açıkmalardan sonra gerek basın açıklamalarımızla gerekse de iş bırakma eylem kararlarımızla muhatapların dikkatlerini çektik. Ancak yetkili sendika temsilcilerinin özgür iradeleri ile eylem dahi yapamadıklarını da gördük. Ve böylece siyasallaşmış sendikanın memurun hak ve hukukunu koruyamadığını, savunamadığını da görmüş olduk” dedi.

Memur maaş zammı TÜİK'e göre karar verilmemeli

“Demokratik Sağlık Sen siyasi partilerden talimat almaz” diyen Demircan, “Demokratik Sağlık Sen bürokrata talimat vermez. 6. Dönem Toplu Sözleşmede imza edilen yüzde 5'i zam olarak kabul etmiyoruz. Zaten imza edenler de bu oranın ek protokolle yeniden belirlenmesini istiyor. Yani öngörüsüzlüklerini kabul ediyorlar. Biz buradan toplu sözleşme muhataplarının TÜİK rakamlarına değil çarşı pazarın gerçek değerlerine göre belirlenecek oranda memurun itibarını sağlayacak oranda zam talep ediyoruz” diye konuştu.