Demircan'dan ek ödeme tepkisi: 'Sağlık hizmetleri bir ekip işidir'

Aile sağlığı merkezi çalışanlarının kapsam dışı bırakıldığını belirten Demircan, “Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir, sağlık hizmetleri bir ekip işidir” dedi.

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, aşı polikliniklerinde görev yapan sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Demircan, sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğunu ifade ederek, “Daha önceki açıklamalarımızda ek ödeme yönetmeliğinin sağlık çalışanlarını nasıl ayrıştırdığını, aynı işi yapan kişilere ayrı ayrı ücret ödendiğini, Covid 19 ile mücadele kapsamında yayımlanan tüm yönetmeliklerin çalışma barışını bozduğu malumdur. Her yönetmelik sonrası üniversite hastaneleri çalışanları, aile sağlığı merkezi, ilçe sağlık müdürlüklerinde görev yapan arkadaşlarımız yönetmeliğin neresinde olduklarına baktılar. En son yayınlanan yönetmelikle hastanelerin aşı polikliniklerinde görev yapan sağlık çalışanlarına fark ödeneceği belirtildi. Lakin pandeminin başından beri devletin şefkat elini vatandaşa uzatan aile sağlığı merkezi çalışanları yine kapsam dışı bırakıldı. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir, sağlık hizmetleri bir ekip işidir” dedi.

"Birine ek ödeme verip diğerine 'pardon seni unutmuşuz' demek olmaz"

Demircan, şöyle devam etti: “Ekibin bir bireyine ek ödeme verip diğerine pardon seni unutmuşuz demek olmaz. Sağlık çalışanlarının vatandaşımızın aşılanması sırasında gösterdikleri üstün performansın kuru bir takdirle ödenmemesi gerekiyor. Bu performansın dünyanın hiç bir yerinde göremeyeceğimiz örneklerini medya, sosyal medya aracılığı ile görüyoruz. Sağlık Bakanımızın açıkladığı günlük aşı sayılarının içerisinde tarlada hasat toplayan vatandaşımızın ayağına kadar giderek aşısını yapan sağlık çalışanı arkadaşlarımız var. Bu özveri bir kaç bürokratın ‘tüh, vah' sözlerine kurban edilmemelidir.”