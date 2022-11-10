Demircan'dan sağlık yönetmelikleri tepkisi

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, Sağlık Bakanlığının çıkardığı yönetmelikler hakkında açıklama yaptı. Bakanlığın her ay yeni bir yönetmelik çıkardığını dile getirerek bu duruma tepki gösteren Demircan, “Sağlık Bakanlığı ilki taban ek ödeme olarak yayımlanan yönetmelik, ardından teşvik ek ödeme yönetmeliğini getirdi. İlkinde üniversite hastaneleri, sağlık bakanlığı merkez teşkilatı, hudut sahiller sağlık genel müdürlüğü, birinci basamak, acil sağlık hizmetleri sistem dışı bırakıldı. Bazı meslek gruplarını kendi içinde ayırdı. Sözleşmeli idarecileri sistem dışı bıraktı. Katsayı oranları birçok branşın beklentilerine karşılık vermedi. Yönetmelik aynı zamanda sağlık çalışanlarına alacakları her disiplin cezasında ikinci bir cezayı getirdi. Yayınlandığı günden beri birçok davanın açılmasına neden olduğunu ve aynı işi yapan meslek mensuplarını ayırdığını” ifade etti.

Togan Demircan, "İstenildiği zaman bir gecede katsayı oranları düzenlenebiliyor, hatta yönetmelikte ‘gelire katkısı olmayan' bazı branşların buna rağmen oranları üç, beş puana çekilebiliyor" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yönetmeliği hazırlayan arkadaşlarımız başta birlikte mesai tamamladıkları bakanlık merkez teşkilatını sistem dışı bırakıyor. Meslektaşlarına 0,12 ile 0,32 oranlarını reva görüyor ancak diğer tarafta dokuz on puanlar havada uçuyor. Biz yine de 9 Kasımda Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren son yönetmelikle bir takım eksiklerin, sakatlıkların ortadan kaldırılması nedeniyle ve daha önce sistem dışı bırakılan birimlerin taban ve teşvik ek ödemelerinin devreye alınmasından dolayı Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz; ancak bu yönetmeliğin çok ciddi bir şekilde masaya yatırılmasını ve katsayı oranlarının ivedi bir şekilde yeniden değerlendirilerek düzenlenmesini istiyoruz."