Demirkaynak, Torbalı'yı kahkahaya boğdu

Türkiye'nin önemli stand up'çılarından Recep Demirkaynak, Torbalı Belediyesi ve Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Eser Ortaokulu'nun işbirliğinde hazırlanan programda Torbalı halkıyla buluştu.

Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen ücretsiz programa özelikle gençlerin ilgisi oldukça yoğundu. Gösteriyi izleyenler arasında Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de vardı. “Kim olduğunuzu biliyor musunuz?” temalı tek kişilik gösterisiyle sahne alan Recep Demirkaynak ilgi çekici anlatımı, seçtiği konular ve ince esprileriyle salonu dolduranları kahkahaya boğdu. Türk insanının sahip olduğu insani değerleri mizahi bir dille anlatan Demirkaynak, günlük hayattan verdiği misallerle süslediği programın sonunda ayakta alkışlandı.

“Değerlerimizi her fırsatta gençliğe anlatmalıyız”

Son yıllarda baş döndürücü bir hızda seyreden teknolojik gelişmelerin beraberinde bir takım sıkıntıları da getirdiğini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Gençlerimizin ve çocuklarımızı sahip olduğumuz manevi değerler konusunda daha çok bilgilendirmeli ve bilinçlendirmeliyiz. Onlara her fırsatta bu değerlerimizin önemini aşılamalıyız. Sanat özellikle de komedi bu konuda çok işlevsel bir önem arz ediyor. Bizler de Türliye'nin en önemli stand up'çılarından olan Recep Demirkaynak'ı gençlerimizle buluşturduk. Bir yandan güldüren öte yandan da düşündüren bir program oldu” dedi.