Demokrat Parti'nin Aliağa'daki seçim bürosu açıldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri yaklaşırken, seçim çalışmalarını İzmir'de sürdüren Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Aliağa İlçe Seçim Bürosunun açılışını yaptı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Aliağa ilçesine geldi. Uysal, Demokrat Parti Aliağa Belediye Başkan Adayı Burcu Toros, belediye meclis adayları ve partililerce karşılandı.

Atatürk Caddesi'nde bulunan seçim bürosunun açılışını yapan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Aliağa'da seçim bürosunu açmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Uysal, "Türkiye'nin kıt kanaat imkânlarının olduğu dönemlerde kalkınmada sıçrama hamlesi diyebileceğimiz pek çok üretim tesisinin Aliağa'da faaliyete geçirildiğini belirtti. Uysal, "Aliağa'mız Petkim ve Tüpraş ile gelişen çizgi içerisinde bir büyük üretim merkezi ile istihdam merkezi haline geldi. Son bir yıl içerisinde bir milyon 200 bin insanın işsiz hale geldiği bir ülke var karşımızda" dedi.