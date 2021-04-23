Demokratik Sağlık-Sen'den Ebeler Haftasında sağlık evleri talebi

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, Ebeler Haftası nedeniyle açıklama yaptı. Ebelik mesleğinin önemine dikkat çeken Demircan, sağlık evleriyle ilgili taleplerini dile getirdi. Demircan, "Ebe arkadaşlarımızın güncel sorunları ve çözüm önerilerini daha kıymetli buluyoruz. Ülkemizin en ücra köşelerinde sağlık evlerinde görev yapmakta olan arkadaşlarımız adına Sağlık Bakanlığımızdan talebimiz var. Sağlık evlerinin başta fiziki koşullarının iyileştirilmesi, sağlık evlerinde görevli ebelerin rotasyona tabi tutulmaları, muhtar ve köy ağasının baskılarının ortadan kaldırılması Demokratik Sağlık Sen'in talebidir. Ebe arkadaşlarımızın tükenmişlik sebeplerinin araştırılarak çözümü noktasında çalıştaylar ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. İdareler ebelerimizi yeri geldiğinde; hekim, hemşire, diyetisyen, teknisyen, A.T.T., paramedik gibi çalıştırmakta; ama sorunları gündeme geldiğinde ‘ebe' diyerek konuyu kapatabiliyor" dedi.

Togan Demircan, şöyle devam etti: "Ebelerimizin sorunlarından basit birkaç örnek verecek olursak; 3600 sadece hemşire arkadaşlarımıza yönelik planlanmakta, ebeler bu hakkın dışında bırakılmaktadır. Kadın doğum hastanelerinde yüzlerce ebe olmasına rağmen sağlık hizmetleri müdürleri hemşire arkadaşlarımızdan oluşuyor. Ayrıca, sağlık evlerinde 24 saat görev yerinde olmaları bekleniyor. Bu durumda muhtar, aile hekimi ve ilçe sağlık müdürlükleri arasında kalıyorlar. Bu şekilde görev yapan ebe arkadaşlarımıza ayrıca 2 bin TL fark ödenmesi gerekiyor. Ebelik yasası acilen revize edilmeli, ebe arkadaşlarımızın tüm sertifika programlarına katılımları sağlanmalıdır. Hemşirelikte olduğu gibi yüksek lisans program kapsamları genişletilmelidir.”