Demokratik Sağlık Sen'den sağlık çalışanları için talep

Dünyayı saran Covid-19 sürecinde salgına karşı canı pahasına çalışan sağlık çalışanlarına ülkemiz adına ne kadar önemli bir görev üstlendiklerini belirten Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, bu süreçte sağlık personeli için ücretsiz ulaşım ve müze gibi avantajlar sağlayan Hükümet ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti. Türk Hava Yolları uçuşları ve müze girişlerinde bazı sağlık çalışanlarının indirimden faydalandırılmadığını ifade eden Demircan, "Salgın döneminde canı pahasına, görevini terk etmeden mücadele eden sağlık personellerimizin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Süreç içerisinde sağlık personeline tanınan ulaşımda, müze girişlerinde ve Türk Hava Yolları'nda sağlanan indirimlerin Demokratik Sağlık Sen olarak sürekli hale getirilmesini talep ediyoruz. Özellikle büyük şehirlerde görev yapmakta olan sağlık çalışanlarının toplu taşıma başta olmak üzere pandemi döneminde ücretsiz olarak istifade ettikleri tüm uygulamaların devam etmesini sağlık sosyal hizmet çalışanları adına talep etmekteyiz. Bu uygulamaların iptal edilmesi 'sağlık çalışanları ile işimiz bitti' anlamına gelmektedir" dedi.

"24 saat kreş hizmeti elzemdir"

"2019 yılından devreden yıllık izinlerin pandemi nedeniyle kullanılamayacak olması durumunda bir düzenleme yapılarak bu izinlerin daha sonra kullandırılması sağlanmalıdır" diyen Demircan, şöyle devam etti:

"Tüm bunların üstüne halen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet de devam etmektedir. Daha birkaç gün önce İzmir Karabağlar'da iki aile hekimimiz maske takmayan hastayı uyardıkları için yakınları tarafından darp edilmiştir. Canlarını hiçe sayarak fedakârca görevlerini yapan sağlık çalışanlarına şiddeti reva gören o elleri şiddetle kınıyorum. Şunu hatırlatmak istiyorum; sağlık çalışanına nerede, ne zaman, kimin ihtiyaç duyacağını Allah bilir. Diğer taraftan aylardır yapılmayan ve bir anlamı da olmayan Kurum İdari Kurul (KİK) toplantısı gerçekleşti. Bu toplantıda defalarca müjdelenen 'kreş' konusu yeniden ele alındı. Korona virüs gösterdi ki sağlık çalışanlarına kesintisiz 24 saat kreş hizmeti verilmesi elzemdir. Bu, Demokratik Sağlık Sen'in 2019 yılı toplu sözleşme taleplerinden bir tanesidir."

"Demoralize etti"

Demircan şunları söyledi:

"Korona virüsle mücadele kapsamında tüm sağlık çalışanlarına tavan ücretten ödenmemesi, bazı kentlerde toplu taşımadan ücretsiz yararlanmanın son bulması, PTT, adalet bakanlığının bazı mensupları, banka çalışanları, öğretmenlerimizin ek ders ücretlerinin ödenmesi pandemi desteği veya ikramiye adı altında nakdi yardım almaları sağlık çalışanlarını demoralize etmiştir."