Demokratik Sağlık-Sen'den Urla'da buluşma

Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının (Demokratik Sağlık-Sen) üyeleri ve temsilcileri, İzmir'in Urla ilçesinde kahvaltıda bir araya geldi.

Demokratik Sağlık-Sen, Urla ilçesinde düzenlediği kahvaltı programı ile üyeleri ve temsilcilerini buluşturdu. Programda, hastanelerde görevli sendika temsilcilerinin ve üyelerin sorunları ve talepleri dinlendi. Sendikal ve özlük hakların durum değerlendirmesinin yapıldığı etkinlikte söz alan Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, üyelere hitap etti.

"Üzerimizdeki sorumluluğunda farkındayız"

Başkan Demircan, "Siyaset için değil sendikacılık için varız" ilkesiyle sendikanın 2011 yılında kurulduğunu, sendikanın üye sayısının bin 600'e ulaştığını söyledi. "Üzerimizdeki sorumluluğunda farkındayız" diyen Togan Demircan şöyle devam etti: "Diğer sendikalardan, sendikamıza katılan arkadaşlarımızın fikirlerini çok kıymetli buluyoruz. Biz sizleri, üyelerimizi, sendikamızın kutsal damarları olarak görüyoruz. Biz hiçbir sendikayı kendimize rakip olarak görmüyoruz. Demokratik Sağlık Sen, kendi üyelerinin ekonomik ve sosyal hayatlarının korunup geliştirmesine yönelik çalışmalar yapan bir yapıya sahiptir. 'Siyaset için değil sendikacılık için varız' ilkesiyle 2011 yılında kurduğumuz sendikamız bugün bin 600 üye sayısına ulaştı. Konfederasyon olarak 10 bine yakın üyemiz var. Umutlarımızın gerçekleşmesi için gecemizi gündüze katarak çalışıyoruz. Üzerimizdeki sorumluluğunda farkındayız" şeklinde konuştu.