Demokratik Sağlık Sen'den yetkili sendikaya: "Neden yoksulluk sınırı altında bir oranı talep ediyorsunuz?"

Geçtiğimiz günlerde yeni asgari ücret belirlenmiş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2023 yılı asgari ücret ara zammını belirlemek için yürüttüğü çalışmaların ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti; yüzde 34 oranında artış ile 11 bin 402 lira olarak açıklamıştı. Bunun ardından da gözler memur maaşlarına çevrildi ve en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesine ilişkin teklifin de TBMM'ye sunulması bekleniyor. Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sizin bir yıldır yaptırmadığınız, diğer konfederasyonun her ay yaptırdığı açlık ve yoksulluk sınırı kaç lira, neden yoksulluk sınırı altında bir oranı talep ediyorsunuz?" diyerek yetkili sendikaya tepkisini dile getirdi.

"Kamu çalışanlarının sorunlarını, yaşadıkları geçim sıkıntılarını iletin"

Yetkili sendikanın maaşı zammı görüşmelerinde yoksulluk sınırının altında oran talep ettiğini söyleyen Başkan Demircan, "Biz sendikalar emeği temsil ediyoruz. Emekçinin çok daha iyi şartlarda çalışarak, refah düzeyinin daha iyi olması için gayret sarf ediyoruz. Bir talepte bulunurken veya dillendirilen rakamlar değerlendirildiğinde ülkemizin ekonomik durumunu da göz önünde bulundurmak gerekir ancak kamu görevlilerinin de durumlarını göz önünde bulundurmak, empati yapmak gerekir. Yukarıda Sn. Cumhurbaşkanımızın ifadesini paylaştım, en düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz diyor. Ama bir sendika başkanı da çıkıp diyor ki '22 bin lira talep ettik' Yarın da diyecek ki 'talebimiz karşılık buldu.' Peki kıymetli başkanım sizin bir yıldır yaptırmadığınız, diğer konfederasyonun her ay yaptırdığı açlık ve yoksulluk sınırı kaç lira, neden yoksulluk sınırı altında bir oranı talep ediyorsunuz? Siz kamu emekçilerini temsil etmiyor musunuz? Yeni kabine üyelerini dönüşümlü olarak her gün ziyaret ediyorsunuz, bu ziyaretlerin konusu nedir? Sn. Bakanlarımıza kamu görevlilerinin geçim zorluklarından bahsediyor musunuz? Yoksa biriniz elif vav, diğeriniz şanlı bayrağımızı mı hediye ediyorsunuz. İnanın bunlar sizi bağlar. Biz ülkemizi ve milletimizi hepinizden çok seviyoruz. Zaten ülkesini ve milletini çok seven herkes doğruları söylemekle mükellef. Lütfen bu ziyaretlerinizde kamu çalışanlarının sorunlarını, yaşadıkları geçim sıkıntılarını Sn. Cumhurbaşkanı'mıza dosdoğru iletin, biz iletiyoruz. Siz de iletin" açıklamasında bulundu.

Kamu çalışanlarına da seslendi

Açıklamasında kamu çalışanlarına da seslenen Başkan Demircan, "Bir diğer taraftan kamu işçisi arkadaşlarımızın zam oranları açıklandığı günden beri kendisini onunla kıyaslayan, şimdi de asgari ücret tespit komisyonu tarafından beyan edilen rakam sonrası 'memur maaşı asgari ücretin altında kaldı' diye feryat figan eden değerli arkadaşım az sakin olalım. Memur maaşı asgari ücretin altında kalmaz. Sorgulaman gerekenin bu olmadığını aslında sende biliyorsun. Velev ki aylığın asgari ücretin altında kaldı, sendikanı sorgulamalısın. Toplu sözleşme ikramiyesi adı altında seni nasıl köşeye sıkıştırdıklarını hatırlamalısın. Seni 170 lira uğruna nasıl zorla üye yaptıklarını hatırlamalısın. Altıncı dönem toplu sözleşme masasında yüzde 5 ve ikinci dönem için yüzde 7, 2023 yılı için toplamda yüzde 14'e nasıl imza attıklarını ve bunu nasıl tarihi kazanım olarak duyurduklarını hafızanda canlandırmalısın. Seyyanen zam teklifini ellerinin tersi ile nasıl ittiklerini unutmamalısın. Senin altı ay boyunca finanse etmek durumunda kaldığın enflasyon farkını sana nasıl zam gibi algılattıklarını anlamalısın. Tüm bunları anlamak istemez ve kendilerini hükümetin sendikasıyız diye nitelendiren ve buna karşılık 'hükümetin sendikası mı olurmuş' demez ve üye olarak desteğini bu sendikalara verirsen bu oranlarla da yaşamaya ve hatta yaşamaya çalışmaya devam edersin. Bir silkelenip kendimize gelmeliyiz. Devlet hepimizin, siyasi erk milletin iradesi hepsine saygımız sonsuz. Lakin aş, iş senin. Senin yetkiyi verdiğin temsil kabiliyetini kaybetmiş sendika maalesef beni de temsil ediyor. Bu yüzden kamu işçisinin maaşını, tediyesini, fazla mesai ücretini ve diğer gelirlerini eleştirirken veya asgari ücretin, aylığının üstünde olduğunu eleştirirken sendikanı, sendika başkanının aylığının on katı maaşını ve beraberindeki sendikaların taleplerini ve sizi nasıl temsil ettiğini de lütfen gözden kaçırma" dedi.