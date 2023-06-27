Deniz Kılıçlı 1 yıl daha P. Karşıyaka'da

Karşıyaka, Deniz Kılıçlı'nın 1 yıl daha yeşil-kırmızılı formayı giyeceğini duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezona iddialı girmek için iç transferde çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, play-off finalleri biter bitmez takımdaki oyuncularla sözleşme görüşmelerine başladı ve Erick McCollum'un mukavelesini 1 yıl, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı ve Efe Ergi Tırpancı'nın sözleşmesini de 2'şer yıl uzatmıştı. Kaf-Kaf son olarak da Deniz Kılıçlı'nın 1 yıl daha yeşil-kırmızılı formayı giyeceğini açıkladı.