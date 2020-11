Deniz marulu, sahili yeşile bürüdü

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde, halk arasında “deniz marulu” olarak bilinen “ulva lactuca” adlı yosunlar oluştu. Sahil adeta yeşile bürünürken, vatandaşlar görüntü karşısında şaşırdı. Bazı vatandaşlar, yosunları 30 Ekim'de meydana gelen depremle ilişkilendirdiğini, ancak her sene meydana gelen bir durum olduğunu öğrenince rahatladıklarını belirtti.

Deniz Doğan isimli vatandaş, “Bunların deniz marulu olduğunu bilmiyordum. Sosyal medyada görünce öğrendim. Çok şaşırdım. İlk başta depremle ilgisi olup olmadığını merak etmiştim. Her türlü doğa olayını depremle ilişkilendirmeye başladık. Depremle ilgili olmadığını öğrenince rahatladım. Denizin neden bu hale geldiğini de bilmiyorum ama gelip fotoğraf çekmek istedim” dedi. Aziz Coşkun ise, “Ben bu yeşilliği kirlilikten meydana geldiğini düşündüğüm bir yosun olarak biliyorum. Zaten her sene oluyor. Depremle ilgili olduğunu sanmıyorum. Her sene belediye bir makine ile gelip bu yosunları alıyor. Denizin dalgası ile yosunlar kenara geliyor ve ekipler temizliyor” diye konuştu.

Bostanlı sahilin bir bölümünü kaplayan deniz marulları havadan da görüntülenirken, arıtmada kullanılan Büyük Kanal'ın kapasitesinin arttığı durumlarda denize verilen besince zengin atıkların deniz maruluna neden olduğu öğrenildi.