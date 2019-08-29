Deniz tutkunlarına Amatör Denizcilik Eğitimi

Proje kapsamında Aliağa'daki meslek odalarına yapılan yoğun başvuru sonucunda eğitim ve sınav yaklaşık 200 kişinin katılımıyla Aliağa Ticaret Odası M. Ender Özer Seminer Salonunda yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan “Hedef 2023 1 Milyon Amatör Denizci” projesi kapsamında Aliağa Liman Başkanlığı tarafından verilen eğitimin ardından, yapılan sınavı başarı ile tamamlayanlar 24 metreye kadar özel tekne kullanabilme yeterliliğine sahip olacak.

Amatör Denizcilik Belgesi eğitim ve sınavı ile ilgili değerlendirmede bulunan Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan ‘Hedef 2023 1 Milyon Amatör Denizci' projesine bağlı olarak bu çalışmayı Aliağa Liman Başkanlığımız ve ilçe odaları ile birlikte üyelerimize yönelik gerçekleştirmek istedik. Bu önemli projeye katkı sağlayan tüm kuruluşlarımıza ve katılım sağlayan üyelerimize teşekkür ediyoruz. Aliağa gibi denizciliğin önemli olduğu bir kentte, Aliağalı vatandaşlarımıza denizcilik kültürünün aşılanması ve deniz ticaretinin gelişim sağlaması için bu projenin çok faydalı olacağına inanıyorum. Yüzümüzü denizlere döndükçe ufkumuz daha da açılacaktır” dedi.

Başvuruların oldukça yoğun olduğu Amatör Denizcilik Belgesi eğitim ve sınavları ilçede düzenlenmeye devam edecek.