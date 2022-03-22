Deniz ve sahillerdeki atıklar TED öğrencilerinin elinde sanata dönüştü

TED İzmir Koleji öğrencileri tarafından hazırlanan “Deniz ve Sahil Atıkları Çocuklarımızın Elinde Sanata Dönüşüyor” projesi, büyük ilgi gördü. Bu kapsamda proje eserleri, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesinin katkılarıyla vapur iskelelerinde sergilenmeye başladı. Bostanlı, Karşıyaka ve Konak vapur iskelelerinde meraklıları ile buluşan eserler, yolcuların ilgisini çekti. "Çocuklara gelecekte daha yaşanabilir bir dünya bırakma" düşüncesi kapsamında oluşturulan ve sahillerden toplanan atıklarla kaplanarak esere dönüşen çocuk boyutundaki dokuz figür, 10 Nisan 2022 tarihine kadar vapur iskelelerinde sergilenmeye devam edecek.

TED İzmir Kolejinin ortaokul ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan ve görsel sanatlar zümresi önderliğinde planlanan bu projeyle, sıfır atık hedefi ve ekolojik sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturmak istendiği bildirildi.