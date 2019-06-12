İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizde boğulan lise öğrencisinin arkadaşları yasta

Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi 12.

sınıf öğrencisi iken, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki denizde boğulan Ulaş Güngör'ün ani ölümü, okuldaki arkadaşlarını da yasa boğdu.


sınıf öğrencisi Ulaş Güngör, geçtiğimiz günlerde Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Sarımsaklı Plajında, serinlemek için girdiği denizde boğulmuştu. Genci ani ölümü, okuldaki arkadaşlarını da üzdü. Okulda yapılması planlanan mezuniyet töreni de, öğrencilerin isteği üzerine okul müdürlüğü tarafından iptal edildi. Okul girişinde ise Ulaş Güngör'ün resminin bulunduğu bir taziye masası oluşturuldu. Ulaş Güngör'ün, 77 not ortalamasıyla teşekkür belgesi almaya hak kazandığı öğrenildi.


Öte yandan, Ulaş Güngör'ün bu hafta sonu üniversite sınavına girecek olan arkadaşları da acı haberle sarsıldı. Bu nedenle, okuldan ve Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevlendirdiği rehber öğretmenler, öğrencilerin evlerini ziyaret ederek psikolojik destek verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.