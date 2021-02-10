İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizde ceset bulundu

İzmir Karşıyaka’da denizde erkek cesedi bulundu.

İzmir Karşıyaka'da denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinde kimlik bulunmayan cesetle ilgili soruşturma başlatıldı.


Olay saat 12.00 sıralarında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Bostanlı İskelesi'nin 500 metre açıklarında medyana geldi. Vapurdaki yolcular, suyun üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen deniz polisi, cesedi kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 60'lı yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.