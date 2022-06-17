DEPARK'ın yeni binası için hazırlıklar sürüyor

Dr. Nükhet Hotar, Tınaztepe Yerleşkesi'nde yer alan ‘Alfa' ve ‘Beta' binalarının yanına eklenecek ‘Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi' için gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren projeleri inceledi. Rektör Hotar, “Tınaztepe Yerleşkemizin dokusuna uygun olarak hayata geçireceğimiz projede önceliğimiz, yenilikçilik ve girişimcilik ekosisteminin ihtiyaç duyduğu koşulları sağlamak olacak” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkının (DEPARK) Tınaztepe Yerleşkesi'nde yer alan ‘Alfa' ve ‘Beta' binalarının yanına eklenecek ‘Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi' için hazırlıklar sürüyor. DEPARK'a Tınaztepe'de yerleşke karakteri kazandıracak ‘Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi' için düzenlenen mimari proje yarışmasına katılan eserleri inceleyen DEÜ Rektörü ve DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nükhet Hotar, finale kalan çalışmalar hakkında bilgi aldı. DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duygu Özel Demiralp, DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik ile DEÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Deniz Güner ve Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Alpaslan'ın da hazır bulunduğu toplantıda, projelerin uygulanabilirliği hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Mimarı proje yarışmasında belirlenen koşullara göre DEPARK'ta yer alacak şirketlerin talep ve ihtiyaçlarına göre tasarlanan proje örnekleri, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesinin dokusuna uygun olarak hazırlandı. 40 bin metrekarelik toplam alanı bulunan Gama Binası'nda yenilikçilik ve girişimcilik ekosisteminin ihtiyaç duyduğu tüm koşullar bir arada olacak. Yaklaşık 400 milyon TL maliyetle hayata geçirilmesi planlanan proje, DEPARK'ta yer alacak şirketlerin talepleri doğrultusunda esnek yapısı ile ön plana çıkacak.

Mimari proje yarışmasında dereceye giren eserleri inceleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi içinde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgemiz (TGB-1) yaklaşık yüzde 60 oranında büyüdü. ‘Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezimiz de bu bölge içinde yer alacak. Tınaztepe Yerleşkemizin dokusuna uygun olarak hayata geçireceğimiz projede önceliğimiz, yenilikçilik ve girişimcilik ekosisteminin ihtiyaç duyduğu koşulları sağlamak olacak. Yeşile ve doğaya saygılı, enerji verimliliğinin ön planda olacağı Gama binamızla kentimize ve ülkemize yeni bir yatırımı daha kazandıracağız” dedi.

Rektör Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Türkiye'nin uluslararası rekabette ihtiyaç duyduğu Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerini karşılayacak adımlar attığını belirterek, “Fiziksel olanaklarımızla ve deneyimli akademik kadromuzla inovatif fikirleri gerçeğe dönüştüren girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Gama binamızdan çıkacak firmalar ülkemize katma değer sağlayacak” diye konuştu.

Toplantıda ayrıca, Gama Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi için gerçekleştirilen çalışmaların T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da takip edildiği, projede yürütülen çalışmaların Bakanlığa bir dosya halinde sunulacağı belirtildi.