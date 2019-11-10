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Deplasman fatihi Menemenspor

Menemenspor, TFF 1.

Lig'in 11. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek 6. deplasman maçında 4. galibiyetini aldı.


TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Menemenspor, deplasmanda İstanbulspor'la karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan İzmir ekibi, üst üste 3. galibiyetini alarak milli maç arasına moralli girdi. İstanbul'dan 3 puanla dönen Menemenspor, son 5 lig maçında mağlubiyet yüzü görmezken bu maçlarda 13 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken sadece Eskişehirspor'a 3-0 kaybettiği maçtan puansız ayrılmıştı. Bu maçlarda 8 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 5 gol gördü. Ligde şu ana kadar oynanan maçlarda deplasmanda en fazla puan toplayan takım olan Menemenspor, hanesine yazılan 17 puanın 13'ünü deplasman maçlarında elde etti.


Menemenspor, lige verilecek olan milli maç arasının ardından Balıkesirspor'u ağırlayacak.

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