Deprem bölgesinde haberleşme ve koordinasyona İzmir'den destek

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) haberleşme destek çözüm ortağı Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) İzmir Şube Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma sebep olan depremlerin ardından Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'daki çalışmalara destek vermek üzere hazırlıklarını ilk dakikalarından itibaren tamamladı. İzmir Hava Kıta Komutanlığından mobil komuta öncü aracının Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakla ve karayolundan intikal edilen bölgede kesilen elektrik ve iletişim problemine en önemli alternatif olarak Afet ve Acil Durum Telsiz Haberleşmesi marifetiyle ihtiyaç duyulan bölgelere kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon sağlayan şube, ekiplerin bölgeye ulaşılmasıyla birlikte şehrin yüksek kesimlerine ve kriz merkezine röle sistemleri kurarak ekipler arası haberleşmeye başladı. İlk saatlerde kesilen iletişimin yerine afet haberleşme telsiz sistemleri sayesinde birçok hayat kurtulurken, bu çalışmalar esnasında afet komuta araçlarını ziyaret eden yetkililere anlık bilgiler aktarıldı.

TRAC İzmir Şube Başkanlığından Ömür Hüneröz, diğer bölgelerde meydana gelebilecek muhtemel afet durumlarına karşı her an hazırlıklı olunduğunu, çalışmalar çerçevesinde farklı kurum ve kuruluşlar ile sivil halka yönelik afet haberleşmesi konularında eğitim seferberliğine başlandığını belirtti.