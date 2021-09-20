Deprem konutları 30 Ekim'de teslim edilmeye başlanacak

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından 7 proje alanında bin 444 konutun yapımı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Konutların teslimine, depremin yıldönümü olan 30 Ekim tarihinde başlanacak.

30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmaları ve enkaz çalışmaları bitirilerek 7 proje alanında proje çalışmaları tamamlandı. TOKİ Başkanlığı ile birlikte bölgelerin inşaat ihaleleri gerçekleştirilirken, şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla inşaatların temel atma töreni yapıldı. 7 proje alanında bin 444 tane konutun yapımı ile ilgili iş ve işlemler ise hızlı bir şekilde devam ediyor. Konutlar, depremin yıldönümü olan 30 Ekim tarihinde vatandaşlara teslim edilmeye başlanacak.

375 hektarlık alanda 3 bin 649 konut yapılıyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, “İnşallah 30 Ekim tarihinde teslime başlayacağız. Yeni şehir hastanemizin yanında 375 hektarlık alanda 3 bin 649 konutun yapımına da başlandı. 8 etap halinde çalışmalarımız devam ediyor. Orada da konutlarımızı yılbaşı itibariyle teslim etmeye başlayacağız. Depremde evleri hasar gören bin 569 vatandaşımıza yaptığımız kira yardımları devam ediyor. Kira yardımları konutlar teslim edilene kadar devam edecektir” dedi.

“Kentsel dönüşüme rol model”

Birinci proje alanını 30 Ekim tarihine yetiştirmeye çalıştıklarını kaydeden Albayrak, “İnşallah 30 Ekim'de çoğunluğunu teslim etmiş olacağız. Bu konutları yalnıza deprem konutu olarak görmemek lazım. Sayın Bakanımız İzmir'de bir dönüşümün başlamasını istiyor. Bu konutların da buna öncülük etmesini istiyor. Bu anlamda belediye başkanlarına kentsel dönüşüm konusunda bir rol model olmasını amaçlıyoruz. Çalışmada her proje alanı farklılık arz ediyor. Birinci proje alanında 228 konut ve 15 ticari alan bulunuyor. Buradaki dairelerimiz 2+1 dairelerdir. Büyüklükleri de 90 metrekaredir. Bu daireler hiçbir ölü alan oluşmayacak şekilde projelendirildi. Bazı proje alanlarında 3+1 daireler de bulunuyor” diye konuştu.