Deprem sonrası bölgeye giden yardım ekiplerine İl Milli Eğitim'den sertifika

Kahramanmaraş merkezli depremler neticesinde ülkemizin karşı karşıya kaldığı felaket sonrası tüm ülkede olduğu gibi İzmir'de de yardım faaliyetleri için hemen harekete geçildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak afetin ilk dakikasından itibaren gerekli hazırlıklar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve İzmir Valiliği koordinesinde Arama ve Kurtarma Birimi Ekibi (AKUB), gönüllü personel, öğretmen ve rehber öğretmenlerden oluşan Psikososyal İlk Yardım Ekibi, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün önderliğinde süratle sahaya yönlendirildi. İzmir'de bulunan otel, misafirhane, pansiyon ve yurtlara yerleşen depremzedelere yönelik çalışmalar başlatıldı. Öğrenci, veli ve öğretmenler yardım kolileri hazırladı. Günde yaklaşık 10 bin kişiye yemek verilecek şekilde hazırlıklarını yapıp Adıyaman ve Kahramanmaraş illerine intikal eden ekipler özveriyle çalışmalarını sürdürdü. Halk Eğitimi Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüsü ve Mesleki ve Teknik Liseler deprem bölgesinde gıda ürünleri, temizlik ürünleri, uyku tulumu, çadır, soba, konteyner sınıf, seyyar tuvalet gibi hayati öneme sahip yaşam destek ürünleri imal etti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü; İzmir eğitim ailesi olarak bu sürecin her aşamasında üstün gayret ve özveriyle çalışan öğretmenlere ve personele teşekkür etmek için 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda sertifika töreni düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, yaşanan afet sonrası ilk andan itibaren yapılan çalışmaların özetini içeren videonun izlenmesi ile devam etti. Ardından Rehber Öğretmen Anakız Yörük, AKUB Lideri Serkan Fikret Yalçınkaya, Karabağlar RAM Müdürü Bayram Günay ve Karşıyaka RAM Müdürü Hakan Zorlu yaşanan bu süreçte yapılan çalışmalara değinerek sahada yaşadıkları duygu ve düşüncelerini paylaştıkları konuşmalarını yaptı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür; yaşanan felakette insanların yarasını sarmaya çalışırken öğretmenlik mesleğinde sahip olunan merhamet ve fedakârlık özelliğinin sahaya yansıdığını söyledi. Eğitimcilerin mesai kavramı olmadan, sınıf duvarları ile sınırlı kalmadan, toplumun sorunlarına duyarlı ve bütün alanlarda öncü olduğunu yaşayarak gördüklerini ifade eden Yentür uzun yıllar etkisini göreceğimiz tarihi bir felakete şahit olduklarını sözlerine ekledi. Yentür, eğitimcilere çok görev düştüğünü belirtti ve 21. yüzyıl eğitim pedagojisinde çocuklara sorun çözme psikolojisini kazandırmanın önemine değindi. Bir neslin inşasında ve ihyasında sorun çözme psikolojisi ile gelişmenin sağlayacağı katkının altını çizen Yentür, yapılan ve yapılması gereken çalışmalara da dikkat çekti. Sürecin başından beri bu çalışmalarda görev alan ve bundan sonra alacak olan herkese teşekkür eden Yentür, bu birlik ve dayanışma ruhu ile yapılan çalışmaların gelecek nesillere de yansıması açısından önemli olduğunu belirtti. Yentür, “Depremde vefat eden öğrenci, öğretmen ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Böylesi acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.