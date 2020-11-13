Depremde ağır hasar gören Torbalı Belediyesi binasında yıkım çalışmaları başladı

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve sonrasında boşaltılan Torbalı Belediyesi binasında yıkım çalışmaları başladı.

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 115 kişi hayatını kaybetmiş, 1034 kişi ise yaralanmıştı. 1989 yılından itibaren hizmet vermeye başlayan, günümüzde 140 kişinin çalıştığı Torbalı Belediyesi binası depremden ağır hasar görmüş ve boşaltılmış, tüm hizmet birimleri kültür merkezine taşınmıştı. İzmir'de yıkıma neden olan depremde birçok bina hasar görmüş ve binaların kontrollü bir şekilde yıkım çalışmaları yapılan kontrollerin ardından başlamıştı. Bu akşam itibari ile de ağır hasarlı durumdaki Torbalı Belediyesi binasında da kontrollü bir şekilde yıkım çalışmalarına geçildi.

“Çalışmalarımızı belediye kültür merkezine taşıdık”

Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen ekipler, hasar gören binamızda inceleme yaptı. İnceleme sonucunda binanın 'Ağır Hasarlı' olduğunu rapor etti. Bizler bu binada hizmet veremeyeceğimiz için tüm faaliyet ve çalışmalarımızı belediye kültür merkezine taşıdık. Bugün itibariyle de ağır hasar gören binamızın yıkım çalışmalarını başlattık. Yıkım çalışmalarını tamamladıktan sonra moloz temizleme işlemine başlayacağız" şeklinde konuştu.