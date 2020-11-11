Depremde araçların üzerine düşen viyadüğün dev beton blokları kaldırılıyor

İzmir'de meydana gelen büyük depremde, Alsancak'ta atıl durumda bulunan viyadüğün dev beton blokları metrelerce yükseklikten araçların üzerine düşmüştü. Bazı vatandaşların altında kalmaktan son anda kurtulduğu beton bloklar kaldırılmaya başlandı.

Geçtiğimiz 30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde, Alsancak Semti'nde yaklaşık 21 yıldır atıl vaziyette bulunan viyadüğün beton blokları depremin şiddetine dayanamamıştı. Saniyeler içerisinde yıkılan tonlarca ağırlıktaki dev beton bloklar, metrelerce yükseklikten otoparkta park halinde bulunan araçların üzerine düşmüştü. O sırada otoparkta bulunan bazı vatandaşlar hızla kaçarak beton blokların altında kalmaktan saniyelerle kurtulmuştu. Tüm bu anlar çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

Birçok aracın hasar görmesine sebep olan ve tehlike oluşturan beton bloklar için bugün çalışma başlatıldı. İki işçinin viyadük ayaklarına çıkarak çelik halatla bağladığı bloklar, vinç yardımıyla viyadük üzerinden indirilmeye başlandı.