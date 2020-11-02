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Depremde hayatını kaybeden yaşlı kadın Bergama'da toprağa verildi

İzmir’deki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 66 yaşındaki Ayşe Özbek, Bergama ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'deki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 66 yaşındaki Ayşe Özbek, Bergama ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


İzmir'deki depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Barış Sitesi'nde 7 katlı apartmanın enkazında kalarak yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Ayşe Özbek (66), İzmir'in Bergama ilçesi Zağnos Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. İlk olarak Zağnos Mahallesi'ndeki evine getirilen Özbek'in cenazesi, helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığına götürüldü. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Mehmet Uğur Abacı, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, Özbek'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını ise Bergama Müftüsü Hayrullah Yavuz kıldırdı. Kılınan namazın ardından yaşlı kadın dualarla toprağa verildi.

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