Depremde ölen ikizler için düzenlenen anma gecesinde duygu dolu anlar yaşandı

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler vatandaşlar ve 15 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz için anma gecesi düzenlendi. Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün annesi Tülin Alpgündüz ile kuzeni olan oyuncu İclal Aydın'ın katıldığı gecede duygu dolu anlar yaşandı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirmişti. Depremde tamamı yıkılan ve 36 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 75 saat sonra ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Depremin 1. yıl dönümünde Çınar ve Sayra Alpgündüz ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma gecesi düzenlendi.

“İlk defa kendimi bu kadar çaresiz hissettim”

Anma etkinliğine katılan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bu acı nasıl diner bunu nasıl biraz daha hafifletebiliriz diye hep düşündüm. Ama inanın karşılığı yok. İlk deprem anında belediyeden çıkıp Rıza Bey Apartmanı'na gittiğimde ilk defa kendimi bu kadar çaresiz hissettim. O zaman aklınızda ne belediye başkanlığınız ne konumunuz kalıyor ve her şey yitip gidiyor. Bizi zor duruma sokan işlerden bir tanesi de arkadaşların ‘Sayra ve Çınar'ın annesi ziyaretinize gelecek' demeleri oldu. Kapı açıldığında bir anne ama kolunda iki kişi var ve yürüyemiyor. Yarım saat beni azarladı. Sonra ağladık ve gitti. O anneden bugün başka bir anneyi görmedik. O kentin belediye başkanı olarak çok mutlu ediyor beni. Çünkü oradan yeniden doğmak, yeniden çocuklarının anısını yaşatmak o toplumsal farkındalığa katkı sunabilmek, bunu pozitif bir şekilde yönlendirmek çok önemli” dedi.

Sayra ve Çınar'ın arkadaşlarından duygu dolu gösteri

Titremeden burnumuzun direği sızlamadan bu akşamı sonlandırmak çok zor diyen Sayra ve Çınar'ın drama öğretmeni Eylem Bütüner ise Sayra ve Çınar'ın arkadaş grubu tarafından sahnelenecek olan gösteri hakkında bilgi verdi. Arkadaş grubunun Sayra ve Çınar ile birlikte çekinmiş olduğu ilk fotoğrafı sergileyeceklerini belirten Bütüner, “Sonrasında Sayra ve Çınar'ın o muhteşem ışıklarıyla yeniden nasıl bir araya gelinir nasıl bir olunur onu göstermeye çalışacaklar” ifadelerini kullandı. Bütüner'in ardından sahneye çıkan ikizlerin arkadaşları tarafından yapılan gösteri duygu dolu anlara sahne oldu. Sayra ve Çınar'ın sahne alan dans arkadaşları ise yaptıkları gösterinin ardından anne Tülin Alpgündüz'e çiçek hediye etti.

“Allah hiçbir ana babaya bu acıyı yaşatmasın”

“Tülin Alpgündüz'ün, geçen bir yıl içerisinde iki evladını birden bütün hayatını, geçmişini, anılarını kaybetmesinin ardından hayatta kalma anlam arayışına elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık” diyen İclal Aydın, “Allah hiçbir ana babaya bu acıyı yaşatmasın. Tülin hep 'beni anlamayın beni hiçbirinizin anlamasını istemiyorum' dedi. Ama çok güzel bir soru sordu kendine. 'Onlar gitti ben kaldıysam bunun bir anlamı olmalı' dedi. O anlam arayışı içerisinde su kuyuları, çeşmeler, derslikler, kütüphaneler yaptırdı. 'İyilik İkizim' adını verdiği bir iyilik projesi başlattı. Bu gece çocuklarımızla beraber kaybettiğimiz 117 canı özlemle anıyoruz. Her felaket bizi birazcık daha yakınlaştırsın ve iyiliklerimizi büyütsün istiyoruz" diye konuştu.