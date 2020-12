Depremden kurtarılan can dostlar sahiplendiriliyor

Bu kapsamda 386 hayvanın tedavi ve bakımını yapan veteriner hekimler, 18 can dostu da sahiplendirdi.

Bayraklı'daki tüm sokak hayvanlarına özellikle soğuk kış şartlarında imkanlar dahilinde her türlü desteği veren Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, enkaz alanlarından ve ağır hasarlı binalardan çıkarılan 57 kedi, dört köpek, dokuz kuş ve bir kaplumbağanın sağlık kontrollerini yaptı. 386 hayvanın bakım ve tedavilerini gerçekleştiren ekipler, enkaz bölgesinden çıkarılan 18 kediyi de sahiplendirdi. Bölgede yaşayan sokak hayvanlarına ve çadır alanlarında sahipleriyle birlikte kalan hayvanlara bugüne kadar bin 100 kg kedi ve köpek maması, 104 kutu yaş mama dağıtımı gerçekleştirildi. Çadır alanlarından 50 kutu çorba, 5 bin 50 ekmek, 10 karavan yemek ve 150 kişilik kalan yemekler de STK barınaklarına teslim edildi. Bayraklı Belediyesi Rehabilitasyon Merkezinde halen 36 can dostun tedavisi devam edilirken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvanseverleri barınaklardaki can dostları sahiplenmeye davet etti.