Depremin ikinci yılında Bornova'da 62 bin binaya inceleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ekim depreminin ardından kenti afetlere karşı dirençli hale getirmek için başlattığı yapı envanteri çalışmaları sürüyor. Bayraklı'nın ardından Bornova'da yaklaşık 62 bin yapının incelenmesi için saha çalışması başladı.

30 Ekim depreminin ardından kenti afetlere dirençli hale getirmek için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı'nın ardından Bornova'da yapı envanteri çalışmalarını başlattı. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi bünyesindeki 165 mühendis ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) beş akademisyenin yer aldığı çalışma çerçevesinde, ilçede bulunan 45 mahallede 62 bin yapı incelenecek. Çalışmayla bina kimlik belgesi oluşturulacak.

Bina ve zemin yapısıyla ilgili veriler ilişkilendirilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç, Bornova'da binaların sokak taraması yöntemiyle inceleneceğini belirterek “Yapıya zarar vermeyen beton çekici yöntemi ile binanın dayanımına ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Binaya yönelik veriler, zemin yapısıyla ilgili verilerle ilişkilendirilecek ve proje ekibindeki akademik kadro tarafından analiz edilecek. Bilimsel değerlendirmeler sonucunda da yapıların deprem etkisindeki davranış biçimlerine göre önceliklendirilmesi yapılacak. Bu şekilde bölgesel bir sonuca ulaşmayı, yüksek öncelikli kentsel iyileştirme bölgelerini belirlemeyi hedefliyoruz. Bu bölgelerde uygulama yöntemleri geliştirerek, kentsel dönüşüm ve mekânsal yapılanma stratejisine yön vereceğiz” diye konuştu.

Bina kimlik belgesi oluşturulacak

Yapı envanteri çalışmasının en önemli unsurlarından birinin de bina kimlik belgesi olduğunu ifade eden Banu Dayangaç, şunları söyledi: “Bina kimlik belgesinde yapının ruhsatından taşıyıcı sistemine, zemin yapısından proje bilgisine kadar birçok detay yer alıyor. Böylece yurttaşlar yaşadığı bina hakkında bilgiye kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca en yakın afet ve acil toplanma alanlarına kadar birçok bilgiyi görebiliyor. Yapı envanteri projesini kentin genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Çalışmalar tamamlandığında afetlere karşı alınması gereken önlemleri önceden belirlemiş olacağız.”

“Depremi afete dönüştürmemek bizim elimizde”

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar da sahada bina görsel kalitesi, kısa kolon, yumuşak kat, zayıf kat, binanın yapısal durumu gibi bilgiler toplayacaklarını belirtti. İzmir'in deprem riski yüksek bir kent olduğunu vurgulayan Eylem Ulutaş Ayatar, “Depremi afete dönüştürmemek bizim elimizde. Binaların yapısal güvenliği burada çok önemli. Bu çalışma da bunun ilk adımı. İzmir'de çok sayıda yapı var bu yapıları bir kerede yenilemek ve güçlendirmek mümkün değil. O nedenle yaptığımız bu çalışma, önceliklendirme. İlk olarak çalışma yürütülmesi gereken binalar belirlenecek” diye konuştu. 30 Ekim depreminin ardından Bayraklı'da bu çalışmayı başlattıklarını da hatırlatan Ayatar, “Bayraklı'da yurttaşlar çalışmayı çok güzel karşıladı. Bornova'da da aynı güzel tepkileri alacağımızı biliyorum” dedi.

33 bin 100 bina incelendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, pilot bölge olarak belirlenen Bayraklı'da mevcut yapı stokunun envanteri oluşturuldu. İlçedeki yaklaşık 33 bin 100 bina, deprem riski açısından değerlendirildi. Yapı envanteri çalışması çerçevesinde arşiv incelemesi, saha gözlemi ve analiz süreçlerinden oluşan bir yöntem kullanıldı. Bayraklı'da yapılara ait bina kimlik belgelerine “bizizmir.com” adresinden veya mobil uygulamasından ulaşabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim depreminin ardından yol haritasını belirlemek için “İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması" ve "Afet Bilim Kurulu Toplantısı" düzenlemiş, bu toplantılarda yapı envanteri çıkarılmasına yönelik karar alınmıştı.