Depremin sembolü Buse dünyaevine girdi

İzmir'deki depremde enkaz altındayken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığı telefon konuşmasıyla depremin sembolü olan Buse Hasyılmaz, Nurullah Yalçın ile dünyaevine girdi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, diş kontrolü için gittiği Rıza Bey Apartmanı yıkılınca Buse Hasyılmaz enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin kurtarmak için yoğun uğraş verdiği Hasyılmaz, enkaz altındayken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonla konuşmuştu. Bakan Pakdemirli'ye, "Ben kedi sesi çıkarayım, siz de köpekleri salın beni bulsun" sözleri ile depremin sembolü haline gelen Hasyılmaz, 9,5 saat sonra enkaz altından çıkarılmıştı. Depremin sembollerinden olan Hasyılmaz, depremden 5 ay sonra Nurullah Kılıç ile İzmir Bornova'da evlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şehit cenazelerine gitmesi sebebiyle nikaha katılamazken, onu eşi Ahu Pakdemirli temsil etti. Çiftin nikah şahitliğini Ahu Pakdemirli ve Levent Maden yaptı.

"Ona hayat borçluyum"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Buse Hasyılmaz, "Bakan bey gelmediği için üzüldüm. Kendisine teşekkür ediyorum. Ona hayat borçluyum, minnetarım. Nikahımıza eşi geldiği için çok mutluyum" dedi. Hasyılmaz'ın eşi Nurullah Kılıç da, "Üzüntümüz vardı ama inşallah kötü günler geride kalacak. Bir ömür mutlu olmak istiyoruz" diye konuştu.