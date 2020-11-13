Depremin vurduğu Bayraklı'da ev eşyası kampanyası başladı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Bayraklı'da, ev eşyası ihtiyacı olan depremzedelere yönelik "El Ver Gönül Al" kampanyası başladı. Çalışma kapsamında internet üzerinden başvuracak vatandaşlar, ev eşyası desteğinde veya ihtiyaç talebinde bulunabilecek.

Depremin vurduğu Bayraklı'da, ev eşyası ihtiyacı olan depremzedeler için "El Ver Gönül Al" kampanyasının başlatıldığı belirtildi. Kampanya, eşya desteğinde bulunmak isteyen yardımsever vatandaşlarla eşya ihtiyacı olan vatandaşları buluştururken, projenin ayrıntıları belli oldu.

Uygulama nasıl işliyor?

Kampanyaya katılarak depremzede vatandaşlara destek olmak isteyenler, elvergonulal.bayrakli.bel.tr internet adresi üzerinden (mobilya ya da beyaz eşya için) 'Eşya ihtiyacım var' veya 'Eşya yardımı yap' butonuna tıklayıp, ilgili formları doldurarak başvuruda bulunabiliyor. Web sitesindeki müracaat sonrası belediye sistemine gelen bilgiler, Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenerek onaylanıyor ve hemen harekete geçiliyor. Ekipler, program dahilinde destek veren ile ihtiyaç sahibine aracılık ederek, ev eşyalarının teslimini gerçekleştiriyor.

Başkan Sandal'dan kampanyaya davet var: "Yaralarımızı birlikte saracağız"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, her alanda ilçe sakinlerine destek olunacağını belirterek, "El Ver Gönül Al" kampanyasıyla ev eşyası ihtiyacı olan depremzedelere destek olmak istediklerini ifade etti. Bayraklı Belediyesi Kriz Koordinasyon Merkezinde ilk andan itibaren yoğun çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Sandal, "Tüm ekiplerimiz, depremden etkilenen vatandaşlarımıza hizmet için büyük özveriyle çalışıyor. Bu süreçte bir nebze de olsa yardımımız dokunuyorsa ne mutlu bize. Emeği geçenlere ve yardımseverlerimize teşekkür ederim" dedi. Bayraklı'da iyiliği büyütmek istediklerinin altını çizen Başkan Sandal, "Yaralarımızı birlikte saracağız. Tüm hayırsever vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz" dedi.