Depremlerin ardından karavanlara ilgi yoğun

İnsanların konut algısı ve yaşam şekillerinin değişmeye başladığını ifade eden sektör temsilcileri, son dönemde karavanlara yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından can kayıpları her geçen gün artarken, binlerce vatandaş da evlerinin sağlam olup olmadığını tespit etmek amacıyla uzmanlardan yardım alıyor.

Yıkıcı depremlerle diğer illere göçler yaşanırken, sarsıntılar insanların konut algısını da değiştirdi. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Citroen Arkas Gaziemir'de "Shantigo Karavan Tanıtım Günleri" düzenlendi. İzmir ve Ege Bölgesi'nden gelen yüzlerce karavan tutkunu, Gaziemir'deki showrooma akın etti.

Karavana yoğun bir ilgi var

Depremlerin ardından karavana ilginin arttığını, mobilize bir yaşam alanı olması nedeniyle karavanın insanlar tarafından daha çok tercih edildiğini söyleyen Shantigo Karavan firması ortaklarından eğitimci Berkan Ülker ve Turizmci Tarık Irmak, birçok ilden taleplerin geldiğini söyledi.

Berkan Ülker, "Meydana gelen depremler hepimizi çok üzdü. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemize geçmiş olsun. Birçok ilden karavanlara talepler gelmeye başladı. Alayım evimin önünde dursun diye düşünen kişiler bize ulaşarak görüşme sağlıyor. İçerisinde bulunduğumuz şu dönemde karavan da bir yatırım aracı olarak görülmeye başlandı. Karavanlarımızın fiyatları şu anda 2 milyon civarında seyrediyor. 300-500 bin TL civarında olan çekme karavanlara da çok talep var. Bu durumda Türkiye'de karavancılığa ilginin giderek artacağı kanaatindeyiz. Karavan üreten firma sayılarında da ciddi artışlar var. Eskiden 50 olan karavan üreten firma sayısı şu anda 500-600 gibi rakamlara ulaştı. Satışlar bizim gibi Avrupa teknolojisi ile üretilen karavanlarda depremden sonra yüzde 60-70 bandında arttı" dedi.

Karavan alacaklar nelere dikkat etmeli

Ülker, karavan alacak kişilere bazı önerilerde de bulundu. Ülker, şöyle konuştu:

"Yürüyen hareketli bir zemin olan karavanda, içeride elektrik aksamlarının da var olduğu gerçeğinden hareketle eğer doğru bir çalışma yapılmaz ise birtakım problemler olabilir. İşin içerisinde bir mühendis dokunuşu yok ise birçok aksilik meydana gelebilir. Şase sertifikalı değil ise yolda kazalar yaşanabilir. Enerji sistemi çok dikkatli ve bilinçli bir şekilde kurgulanmamış ise yangınlara sebebiyet verebilir. Bu gibi çok sayıda örnek vermem mümkün, bu yüzden yeni bir karavan satın almadan önce üreticinin güvenilirliği ve kalitesi hakkında araştırma yapmak önemlidir. İlk deneyimlerini yaşayan kişiler karavanda çıkacak aksilikler nedeniyle karavan sektöründen soğuyabilir. Karavancılığı kötü olarak hafızalarına kazıyabilirler."

"Türkiye iklimi karavan yaşam tarzına uygun"

"Türkiye'de iklim şartları karavan yaşam tarzına uygun" diyen Ülker, İngiltere örneği verdi. İngiltere'de hava ve iklim koşullarının genellikle yağışlı ve az güneşli olmasına rağmen karavancılığın rağbet gördüğünü söyleyen Ülker, şöyle devam etti:

"Karavanda yaşam stili Türkiye'de dört mevsim yaşanması nedeniyle çok daha uygulanabilir bir yaşam tarzıdır. Karavan sektöründe, müşterilerin güvenliği ve memnuniyeti öncelikli olan birçok güvenilir firma bulunmaktadır. Bizim önerimiz karavan sahibi olmak isteyenlerin doğru bir araştırmayla bu firmalara ulaşmaları olacaktır."