Depremzede Burçak'a Fransa'dan çifte kupa

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde evleri ağır hasar alan 18 yaşındaki milli cimnastikçi Burçak Şenman, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası'nda çifte kupa kazandı. Çeşitli ülkelerden şampiyonaya katılan 25 rakibini geride bırakan Şenman, senior (kıdemli) kategorisinde hem labut hem top kullanarak gerçekleştirdiği başarılı performansla iki farklı alanda da birinciliğe layık görüldü. Çevrim içi düzenlenen şampiyonaya, Halkapınar Spor Salonu'ndan canlı bağlanarak katılan Burçak Şenman, madalya ve kupa sayısını da 50'ye ulaştırdı.

Özel bir üniversitede Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencisi olan Burçak Şenman, cimnastiğe henüz 3 yaşındayken Manisa'da başladı. Düzenli olarak spor salonuna giderek kreş çağında çalışmalara katılan Şenman, cimnastiğe daha da bağlandı. Ailesinin İzmir'e taşınmasıyla birlikte 7 yaşından itibaren çalışmalarını burada devam ettiren Şenman, yeteneğiyle hocalarının da dikkatini çekti. Özel bir spor kulübünde çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Şenman, 11 yaşında milli takıma girmenin gururunu yaşadı. Ortaokuldan itibaren Türkiye genelinde yarışmalarda ödülleri art arda toplayan Şenman, başarı basamaklarını hızla çıktı. 2016 yılında Fransa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Aquae Lex Bains Dünya Kupası'nda milli takımla birincilik elde eden ay-yıldızlı sporcu, 2019'da da bireysel olarak Türkiye birinciliğine ulaştı. Hem ritmik hem de aerobik cimnastikte farkını ortaya koyan Şenman, 26 Mart'ta düzenlenen Bakü Cimnastik Şampiyonluk Yarışması'nda da birincilik elde etmişti. Genç sporcu, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası'nda ise çifte kupa kazandı. 25 rakibini geride bırakan Şenman, senior kategorisinde hem labut hem top kullanarak iki farklı alanda birinci oldu.

"Kendime, ‘Bu iş oldu Burçak' dedim"

30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde Bornova'daki evlerinin ağır hasar alması sonucu ailesiyle birlikte taşındığı Güzelbahçe'de çalışmalarını devam ettiren Şenman, “Uluslararası Cimnastik Federasyonunun düzenlediği turnuva, salgın nedeniyle bu yıl çevrim içi yapıldı. Ancak yüz yüze yapılan yarışmadaki kurallar geçerliydi. Online gerçekleşen birçok yarışmada, hareketlerinizi video ile kaydederek yarışmaya yolluyorsunuz. Fransa'daki turnuvada ise performansımı canlı sergiledim. Tek hakkım vardı; hareketlerimin birini labut, diğerini de top kullanarak yaptım. Hem labut hem de topla sergilediğim performansla iki birincilik aldım. Turnuva öncesinde heyecanım da artmıştı. Yarışma başladığında ise birden sakinleştim. Kendime güvenerek hareketlerimi rahatça yaptım. Dereceye gireceğime inanıyordum, hareketlerimi yaptığım sırada kendi kendime ‘Bu iş oldu Burçak' dedim. Öyle de oldu, çok mutluyum. Kupalarım kargoya verildi, gelince odamın en güzel yerine kupalarımı yerleştireceğim” dedi.

Şenman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“3 yaşında başladığım cimnastik, benim hayatımı şekillendirdi. Eğitimim, arkadaş çevrem, yaşam tarzım ve yeme alışkanlıklarım gibi birçok şey cimnastiğe bağlı olarak oluştu. Cimnastik benim hayatım, vazgeçilmez tutkum. Bu tutkumu, başarıyla devam ettirmek de bana tarifsiz derecede mutluluk veriyor. Fransa'daki şampiyonada, aynı zamanda üniversitem adına yarıştım. Üniversitemi başarıyla temsil ettiğim için de çok sevindim. Cimnastikte, biraz ara verdiğinizde ya da çalışmaları gevşettiğinizde sorun oluyor. Derslerime çalışırken, antrenmanlarımı da düzenli olarak sürdürüyorum. Günde 3-4 saat çalışmam oluyor. Hem ülkem adına hem de bireysel olarak yarışmalara katılarak yeni başarılar elde etmek istiyorum.”