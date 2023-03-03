Depremzede öğrenciler Bayraklı'da eğitime devam edecek

Bayraklı Belediyesi, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası bölgeden ayrılarak Bayraklı'ya yerleşen ortaokul ve lise öğrencilerine Sosyal Etkinlik Merkezinin kapılarını açtı.

Büyük felaketin ilk gününden itibaren vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, anaokullarının ardından, lise ve üniversiteye ücretsiz hazırlık kurslarının verildiği Sosyal Etkinlik Merkezinin kapılarını da deprem sonrasında Bayraklı'ya yerleşen ortaokul ve lise öğrencilerine açtığını duyurdu. Sınavlara hazırlanmak isteyen öğrencilerin başvuru ve kayıt ile ilgili 477 20 00 numaralı telefondan bilgi alabileceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, "Depremin ilk gününden itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan da çocuklarımızın eğitimden uzak kalmamaları gerekiyor. Bunun için gerek anaokulu gerekse ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımıza bünyemizdeki eğitim kurumlarının kapılarını sonuna kadar açtık. Her konuda çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Biz dayanışmayla büyüyen birlikte güçlenen büyük bir aileyiz ve yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.